OPEN POINT「3大兌點活動」登場！上百款商品App超值換

年底進入點數兌換高峰期，根據OPEN POINT熟客生態圈統計，12月點數兌換人次較其他月份高出1.5倍，即日起至12月31日7-ELEVEN推薦「點數跨7大通路當現金花」、「上百款商品App超值換」、「餘額點數APP愛心捐」等3大兌點活動，OPEN POINT點數不僅可當現金花，兌換超值商品、多元通路現金抵用券，還能隨手做公益，捐贈50點OPEN POINT，7-ELEVEN就請喝一杯CITY CAFE中杯熱美式咖啡。

根據7-ELEVEN統計，今年已吸引8成會員使用OPEN POINT點數折抵消費或兌換商品，OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至7大生活消費通路，可於7-ELEVEN、康是美、速邁樂加油中心、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜等使用，如每周二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高30倍送，會員可透過OPEN POINT App出示OPEN POINT會員條碼或開啟OPEN錢包結帳，皆能快速享有累兌點服務。

OPEN POINT App有7成使用者為30～40歲的輕熟齡OL，點數免費換的活動商品最受歡迎，鮮食、咖啡、現金抵用券的兌換筆數占70%；今年也積極將最新、最好玩的商品與服務優先上架OPEN POINT App，讓會員搶先兌換、超值加價購，熱門商品一上架都快速秒殺，像是阜航豆漿聯名鮮食、SOU・SOU聯名商品及特色防疫口罩搶先購、時代寓所限量超值住宿優惠券組等。

即日起至12月31日OPEN POINT App推出超過300款點數兌換選擇，以免費兌換、加價購、點數互換等3大方向規畫、兌換品項每周更新，免費兌換咖啡、衛生紙、鮮食、冷藏飲料及會員搶先購活動持續上線，12月16日上午11點即將推出三麗鷗Mix Party口罩預購活動；點數互換則與LINE POINT、貝殼幣、中華航空-華夏里程、高鐵TGO等與15個品牌合作。

此外，OPEN POINT App今年與7-ELEVEN把愛找回來合作推出6檔App愛心捐點活動，提供給5大公益團體資助推行公益服務，累積643,746點愛心點數，相當於可兌換22,990個肉鬆御飯糰。即日起至12月31日OPEN POINT App與7-ELEVEN把愛找回來合作推出多元愛心捐點活動，除了與一粒麥子社會福利基金會、天主教中華聖母基金會合作之外，再加碼推出「多點愛，多道菜」愛心捐點，可24小時透過OPEN POINT App線上愛心捐點，捐贈50點OPEN POINT、7-ELEVEN就請喝一杯CITY CAFE中杯熱美式咖啡，邀大眾一同捐點贈予中華基督教救助協會支持1919食物銀行計畫。