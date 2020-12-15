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迎冬至 全聯獨家開賣「變色龍彩虹圓」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完變彩色，驚喜感十足。圖／大裕食品提供
全聯獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完變彩色，驚喜感十足。圖／大裕食品提供

天冷就想吃熱熱甜甜的食物補充能量，迎接即將到來的冬至全聯福利中心自即日起至12月21日，除推出經典口味湯圓全聯價8折起優惠外，還推出多款亮點新品，像是獨家推出的「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完立刻變彩色，以及食材跨界組合的「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖珍奶湯圓」等，開賣沒多久就狂賣1～2萬盒；另針對喜歡鹹湯圓的消費者，全聯今年也特別開發傳統風格的「家傳水晶湯圓」，免加料烹煮，只要簡單覆熱就可品嚐，12月18日至12月24日期間限定推出。

統計去年銷售資料，全聯1年可賣出1,000萬盒湯圓，其中冬至當天就能賣出60萬盒，整個檔期更可賣出260萬盒，而熱銷前3名就占整體銷量約6成，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，堪稱經典口味三冠王，顯見傳統口味仍最受到消費者青睞。

如果想要在家一網打盡冬至熱銷商品，透過「PXGo!全聯線上購」也都買得到，還可分批取貨享優惠，或透過轉贈功能輕鬆揪團合購或送禮給親朋好友，讓防疫期間遠距離傳遞溫情成為可實現的日常。「PXGo!全聯線上購」也特別於12月18日至12月21日期間祭出「冬至傳情意」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點，品項涵蓋湯圓及周邊食材，不論想分享、送禮或團購都能面面俱到。特別推薦預購選用5種顏色外皮象徵五福臨門的「上口美食銀耳紅棗五福湯圓」，售價199元，限量1萬盒。12月18日至12月24日更同場加映購買客家花生糰子搭配任一款甜湯（老鷹紅豆湯、芋頭甜湯、紅豆紫米粥、白玉豆花、古早味花生湯）合購價69元。

今年亮點湯圓新星之一，升級版「義美黑糖珍奶湯圓」，融合香醇黑糖與濃厚奶茶，咬一口超療癒。圖／全聯福利中心提供
今年亮點湯圓新星之一，升級版「義美黑糖珍奶湯圓」，融合香醇黑糖與濃厚奶茶，咬一口超療癒。圖／全聯福利中心提供
全聯開發超省事剪刀料理「家傳水晶湯圓」，只要覆熱就可品嚐，12月18日至12月24日限定販售，售價99元。圖／全聯福利中心提供
全聯開發超省事剪刀料理「家傳水晶湯圓」，只要覆熱就可品嚐，12月18日至12月24日限定販售，售價99元。圖／全聯福利中心提供
桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓，Q彈外皮搭配香甜濃醇的牛奶糖內餡，咬一口幸福感爆表。圖／全聯福利中心提供
桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓，Q彈外皮搭配香甜濃醇的牛奶糖內餡，咬一口幸福感爆表。圖／全聯福利中心提供

冬至 桂冠 珍奶 全聯

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