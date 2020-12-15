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全家便利商店「屯京拉麵聯名系列」回歸！主食、小菜、握沙拉等5款新品登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「麻辣豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「麻辣豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供

氣溫驟降讓人感到濃濃的冬意，超商搶攻暖食商機，祭出日、韓風味鮮食拚場，全家便利商店12月16日起再度與東京超人氣「屯京拉麵」聯名，推出主食、小菜、沙拉等5款新品；OKmart則與「醄醴敬妻泡菜」推出聯名商品，包括歐巴炸雞泡菜炒飯、韓式泡菜部隊鍋、泡菜燒肉三角飯糰等。

全家便利商店去年冬季與「屯京拉麵」聯名，推出東京豚骨與味噌風味拉麵廣受好評，創下開賣首周平均每分鐘賣出3碗的佳績，今年再度回歸，由全家便利商店與屯京拉麵職人監製，麵條為提升湯頭的沾附性，嚴選進口麵粉自製中粗卷麵，並以豚骨與雞骨熬煮湯底，加入特製醬油，濃郁不膩口，使用特選3：1肥瘦比的國產豬製成叉燒，配菜包括溫泉蛋、筍乾、蔥花，12月16日起推出「東京豚骨風味拉麵」，12月23日再推「麻辣豚骨風味拉麵」，售價皆為119元。

去年人氣商品之一的「鐵板滑蛋炸豬排丼」也再度登場，採一鍋式工法將洋蔥與炸里肌豬排淋上蛋液烘烤，以柴魚風味醬搭配香嫩滑蛋，售價89元；輕食類的「櫻花蝦豆腐」以櫻花蝦搭配柴魚醬汁，使用大塊豆腐，售價39元；12月23日起開賣的「薑汁燒肉握沙拉」以薑汁燒肉淋上特調燒烤醬，搭配洋蔥絲、高麗菜等多種蔬菜捲入墨西哥餅皮，加熱更好吃，售價55元。

12月16日起購買全家便利商店「屯京拉麵」聯名商品皆可搭自由配優惠，購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元；2021年3月31日前於全家便利商店購買屯京拉麵聯名系列鮮食任一商品就送屯京拉麵門市飲料招待券一張。此外，12月23日起於「全+1行動購」推出屯京拉麵冷凍調理包、冷凍日式唐揚雞，讓消費者在家也能享受道地日本風味。

「醄醴敬妻泡菜」採用韓國進口的黃心大白菜及朝天椒，加上22種蔬果熬製的宮廷泡菜醬，使用岩鹽提味，混和後充分攪拌進行第一次發酵，再搭配大白菜、黃瓜、蕪菁等食材做第二次發酵。OKmart與「醄醴敬妻泡菜」推出3款聯名商品中，結合OKmart人氣小點「歐爸炸雞」，以鮮嫩去骨雞腿肉沾裹上韓式風味醬，再搭配道地韓式風味泡菜製成美味的「歐巴炸雞泡菜炒飯」，售價79元；「泡菜燒肉三角飯糰」將「醄醴敬妻泡菜」配上直火燒烤肉片，以酥脆海苔包裹，售價33元。

12月16日起OKmart還將推出選用「醄醴敬妻泡菜」的「韓式泡菜部隊鍋」，暖呼呼的泡菜湯底搭配起司、火腿、韓式魚板、豬五花片等，售價89元。

全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「東京豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「東京豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「薑汁燒肉握沙拉」，售價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「薑汁燒肉握沙拉」，售價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「麻辣豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月23日起推出屯京拉麵聯名「麻辣豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
OKmart與「醄醴敬妻泡菜」聯名推出「歐巴炸雞泡菜炒飯」，售價79元。圖／OKmart提供
OKmart與「醄醴敬妻泡菜」聯名推出「歐巴炸雞泡菜炒飯」，售價79元。圖／OKmart提供
OKmart與「醄醴敬妻泡菜」聯名推出「韓式泡菜部隊鍋」，售價89元，12月16日起上市。圖／OKmart提供
OKmart與「醄醴敬妻泡菜」聯名推出「韓式泡菜部隊鍋」，售價89元，12月16日起上市。圖／OKmart提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「櫻花蝦豆腐」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「櫻花蝦豆腐」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「東京豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「東京豚骨風味拉麵」，售價119元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度與「屯京拉麵」聯名，推出主食、小菜、沙拉等5款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度與「屯京拉麵」聯名，推出主食、小菜、沙拉等5款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「鐵板滑蛋炸豬排丼」，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日起推出屯京拉麵聯名「鐵板滑蛋炸豬排丼」，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度與「屯京拉麵」聯名，推出主食、小菜、沙拉等5款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度與「屯京拉麵」聯名，推出主食、小菜、沙拉等5款新品。圖／全家便利商店提供

拉麵 便利商店 東京

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