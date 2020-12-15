名模林又立、林可彤挺YYSPOTRS分享運動經、郭雪芙穿One Boy示範冬季潮穿搭

由製鞋大廠寶勝國際旗下成立的YYSPORTS運動體驗店，邀請了名模林又立、林可彤於竹科店大聊運動與創業經，更體驗了品牌為新竹人打造的運動共享空間。而休閒服飾品牌One Boy也邀請了代言人郭雪芙在上周日，擔任直營門市的一日店長，現場她也不吝惜的分享的冬日保暖潮穿搭經驗。

YYSPORTS竹科概念店在最後一個月，依舊安排了滿滿活動，邀請新竹人都能一同參與。其中一部分就是由名模林又立、林可彤所打造燃脂運動派對，就是要讓參與者盡情揮汗又消耗多餘熱量。兩人都是初次造訪YYSPORTS的概念店，除了感到新鮮之外，自創運動品牌的林可彤還覺得第新竹人真的是很熱愛運動健康，而且竹科概念店整體也太時髦，所呈現的氛圍「剛好跟hyphy的品牌真的是超級搭」。林又立則是與消費者分享了自己準備超馬的心情，也發現平常45分鐘的課程，來到YYsports就是90分鐘起跳，「新竹人真的是超會運動」。

郭雪芙至One Boy專櫃擔任一日店長，化身造型師和民眾分享如何運用新款的ALL IN ONE全方位防潑水蓄熱衝鋒衣，搭配出冬季潮流風格。圖／One Boy提供

女神郭雪芙至One Boy專櫃擔任一日店長，化身造型顧問和民眾分享如何運用新款的ALL IN ONE全方位防潑水蓄熱衝鋒衣，搭配出冬季潮流風格，更是戲癮發作，力邀現場粉絲尬戲。新款的ALL IN ONE全方位防潑水蓄熱衝鋒外衣，透過內層北極絨外套，搭配貼身或同色系下半身單品，創造層次感，藉此拉長視覺比例。郭雪芙就表示自己會挑選大一個尺寸，然後下半身搭配寬鬆單品，以H穿搭法打造整體造型的平衡感，營造有態度的街頭感。