最美耶誕櫥窗！Tiffany奢華燦金、寶格麗繁星許願

耶誕節的櫥窗無疑是每年歲末最有節慶氛圍的地方,也是啟發大家居家佈置靈感的好去處。Tiffany & Co.的聖誕節慶佈置向來是年度盛事,描繪出洋溢歡慶氛圍的奇幻世界,2020年聖誕節日以Dreaming of Our Favorite Things為主題,以溫暖優雅的玫瑰金色調營造主要視覺,搭配經典Tiffany Blue色彩,融合聖誕樹和金屬緞帶,營造華麗閃耀的特殊聖誕風格。專門店更結合聖誕拉炮致敬節日傳統,洋溢著濃濃歡愉氣息。

而來自義大利的品牌寶格麗(BVLGARI)則以More Than A Wish的主題,傳遞佳節時分為實現魔法,讓奇蹟發生的時刻,積極活力和奔放熱情,讓人相約許下最美好的心願。除了形象廣告跟隨天上星宿,夜空中的閃耀光芒來到品牌發源地永恆之城羅馬,專門店也以漆藍夜空背景下威風凜凜的雄獅、美豔絕倫的孔雀和魅惑人心的蛇形圖案,以心願幻化成夢幻星辰,象徵品牌經典創作背後所蘊含的無窮想像力。