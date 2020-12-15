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最美耶誕櫥窗！Tiffany奢華燦金、寶格麗繁星許願

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供
寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供

耶誕節的櫥窗無疑是每年歲末最有節慶氛圍的地方，也是啟發大家居家佈置靈感的好去處。Tiffany & Co.的聖誕節慶佈置向來是年度盛事，描繪出洋溢歡慶氛圍的奇幻世界，2020年聖誕節日以Dreaming of Our Favorite Things為主題，以溫暖優雅的玫瑰金色調營造主要視覺，搭配經典Tiffany Blue色彩，融合聖誕樹和金屬緞帶，營造華麗閃耀的特殊聖誕風格。專門店更結合聖誕拉炮致敬節日傳統，洋溢著濃濃歡愉氣息。

而來自義大利品牌寶格麗（BVLGARI）則以More Than A Wish的主題，傳遞佳節時分為實現魔法，讓奇蹟發生的時刻，積極活力和奔放熱情，讓人相約許下最美好的心願。除了形象廣告跟隨天上星宿，夜空中的閃耀光芒來到品牌發源地永恆之城羅馬，專門店也以漆藍夜空背景下威風凜凜的雄獅、美豔絕倫的孔雀和魅惑人心的蛇形圖案，以心願幻化成夢幻星辰，象徵品牌經典創作背後所蘊含的無窮想像力。

寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供
寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany鑲鑽戒指與T系列K金戒指，56,000元起。圖／Tiffany提供
Tiffany鑲鑽戒指與T系列K金戒指，56,000元起。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金手環，33萬5,000元起。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金手環，33萬5,000元起。圖／Tiffany提供
寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供
寶格麗冬季佳節形象廣告與櫥窗，以MORE THAN A WISH為主題，傳遞佳節氣氛到全世界各個角落。圖／寶格麗提供
（由上至下）Tiffany HardWear南洋金珠18K金戒指，64,000元；鍊墜，71,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany HardWear南洋金珠18K金戒指，64,000元；鍊墜，71,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany精心打造節慶佈置，沉浸在美好傳統中的無限喜悅。圖／Tiffany提供
Tiffany鉑金鑲鑽鍊墜、耳環與戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany鉑金鑲鑽鍊墜、耳環與戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供

品牌 聖誕節 義大利

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