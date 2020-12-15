換個時尚手機殼！alice+olivia x CASETiFY新品超討喜

紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet向來以亮眼色彩和標誌性的墨鏡娃娃臉StaceFace圖案聞名，每季的新品都充滿了這種鮮明風格的設計元素，活潑俏皮。最近品牌和知名電子配件CASETiFY推出聯名電子周邊產品，不管是送禮或自用都非常符合年底節慶的歡樂繽紛氣息。

這次alice + olivia x CASETiFY推出多款電子配件，包含CASETiFY熱銷的強悍防摔手機殼、純素皮革手機殼、新款背帶手機殼，以及專為iPad、Macbook及無線充電器所設計的保護殼，運用彩虹色調、StaceFace圖案為設計主軸，還有搭配標語傳達正面能量的款式。