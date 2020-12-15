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為明日的視力而獻！OMEGA推ORBIS聯名De Ville碟飛腕表

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
身著藍色T恤的泰迪小熊，是ORBIS的討喜吉祥物。圖 / OMEGA提供。
身著藍色T恤的泰迪小熊，是ORBIS的討喜吉祥物。圖 / OMEGA提供。

陽光、空氣、花和水，自然中看似平凡不過的事物，卻並非所有人都能領受。歐米茄（OMEGA）長期關心視覺疾病，早從在2011年已經和慈善機構ORBIS合作，並在2017年合作打造一台「空中醫院」專機，長期往返世界，是行動的空中醫院、也是教學設施。近期品牌再推出兩款ORBIS聯名的De Ville表款，為ORBIS的醫療團隊籌募資金。

無鑽或鑲鑽的兩款腕表悉數使用了OMEGA 8511大師天文台認證手上鍊機芯，並使用40毫米的白金表殼。藍色的表面採用了淺藍色的中置大秒針，畫龍點睛之處則藏在細節處：六點鐘的日期視窗中，泰迪小熊將取代數字8可愛現身，這也正是ORBIS的吉祥幸運象徵，而透明的藍寶石水晶後底蓋則可欣賞8511機芯的打磨修飾，以及玫瑰金的擺輪橋板。

每款手表都將附上保證書、五年保固，特殊表盒，以及可愛討喜的泰迪小熊鑰匙圈，官方暫未公布台幣定價，細節則可親洽歐米茄全省專賣店詢問。

雖是簡約的三針功能，這款De Ville腕表卻有著精妙的玫瑰金夾板、以及慈善意涵。圖 / OMEGA提供。
雖是簡約的三針功能，這款De Ville腕表卻有著精妙的玫瑰金夾板、以及慈善意涵。圖 / OMEGA提供。
六點鐘的日期視窗，當運行到每月8號時，則會出現可愛的藍色泰迪小熊。圖 / OMEGA提供。
六點鐘的日期視窗，當運行到每月8號時，則會出現可愛的藍色泰迪小熊。圖 / OMEGA提供。
OMEGA De Ville ORBIS主題腕表，白金、40毫米、時間顯示、表圈鑲鑽，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
OMEGA De Ville ORBIS主題腕表，白金、40毫米、時間顯示、表圈鑲鑽，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
從2011年已經和ORBIS合作的OMEGA，2017年時還曾與ORBIS推出空中醫院、往返世界並成為教學設施。圖 / OMEGA提供。
從2011年已經和ORBIS合作的OMEGA，2017年時還曾與ORBIS推出空中醫院、往返世界並成為教學設施。圖 / OMEGA提供。

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