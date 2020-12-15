為明日的視力而獻！OMEGA推ORBIS聯名De Ville碟飛腕表

陽光、空氣、花和水，自然中看似平凡不過的事物，卻並非所有人都能領受。歐米茄（OMEGA）長期關心視覺疾病，早從在2011年已經和慈善機構ORBIS合作，並在2017年合作打造一台「空中醫院」專機，長期往返世界，是行動的空中醫院、也是教學設施。近期品牌再推出兩款ORBIS聯名的De Ville表款，為ORBIS的醫療團隊籌募資金。

無鑽或鑲鑽的兩款腕表悉數使用了OMEGA 8511大師天文台認證手上鍊機芯，並使用40毫米的白金表殼。藍色的表面採用了淺藍色的中置大秒針，畫龍點睛之處則藏在細節處：六點鐘的日期視窗中，泰迪小熊將取代數字8可愛現身，這也正是ORBIS的吉祥幸運象徵，而透明的藍寶石水晶後底蓋則可欣賞8511機芯的打磨修飾，以及玫瑰金的擺輪橋板。