塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址！ZENITH好大的膽

創立於1865年的瑞士製表品牌真力時（Zenith），歷史悠久，位於勒洛克勒（Le Locle）總部製表工廠，還被列入聯合國教科文組織世界歷史文化遺址（UNESCO World Heritage Site）。不過今年歲末若來到此地，看到的可能不是古老歷史而是一幢絢爛繽紛的建築物外牆 – 這是真力時首度與阿根廷裔西班牙當代藝術家Felipe Pantone的合作成果。

出身街頭、以塗鴉藝術聞名的Felipe Pantone生長於數位科技主導的年代，在世界逐漸虛擬化的年代，他反其道而行，把設計元素帶到現實世界。他主場以現代、非傳統的手法表達其意念，摒棄學術理論及現行的藝術理論，無拘無束地 演繹他獨特理念。他的作品變化萬千，由繪畫到具互動性的動態藝術裝置，涵蓋多個主題，辨識度高，不時引起熱議，讓藝術愛好者及鍾情破格設計的人士趨之若鶩。