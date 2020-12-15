快訊

可享清福了嗎？退休準備大調查 5指標測驗你的退休力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕美！萬寶龍攜手京老舖「千總」 美人畫巧躍蒔繪名筆

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」結合日本傳統漆藝工法「蒔繪（Urushi）」，將生漆塗覆於在物品表面，因而讓物品可防潮、防止變質。圖 / Montblanc提供。
「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」結合日本傳統漆藝工法「蒔繪（Urushi）」，將生漆塗覆於在物品表面，因而讓物品可防潮、防止變質。圖 / Montblanc提供。

美的存在，單純是為了令人感受，而非實用。日本美學之所以令人心醉，其一或在於將日常用品、技法，提升至前所未有的精湛古典，因而自成一家。萬寶龍（Montblanc）將原創筆尖與罕見大師級藝術結合，從曾為日本皇室御用畫家岸竹堂（Kishi Chikudo）畫作得到靈感，創造出大師傑作系列的「蒔繪限量款 88」。

生於1826、卒於1897年的岸竹堂，是活躍於幕府末期與明治時代的畫家，是京都府畫學校的教授，其為東京國立博物館藏的畫作〈秋月芒草鈴蟲圖〉與〈月下寒梅雙鴉圖〉，曾在2017年於故宮南院展出，更於1896年時被任命為「帝室技藝員」，是日本近代美術家的重量級人物，而本次萬寶龍推出的「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」，正是從大師畫作得到靈感，並與京都百年老鋪「千總」共同設計。

這款鋼筆結合了頂級的日本傳統漆藝工法「蒔繪（Urushi）」，匠師將生漆塗覆於在物品表面，因而讓物品可防潮、防止變質，最後再進行打磨、拋光。筆身描繪了一名見習階段的舞妓，精美的花朵是以金粉揮灑，而珍珠母貝和微砌馬賽克工藝，則將花卉、舞妓身上和服的華麗「紋樣」巧妙捕捉，也呼應了「千總」身為百年和服老舖的深邃底蘊，據瞭解台灣已有多位藏家高度關注，訂價約36,000歐元，詳情則可親洽萬寶龍專賣店。

從筆身到筆尖，美麗的紋樣充滿和式之美，因而受到收藏家熱切喜愛。圖 / Montblanc提供。
從筆身到筆尖，美麗的紋樣充滿和式之美，因而受到收藏家熱切喜愛。圖 / Montblanc提供。
去年推出的「大師傑作系列書法之藝蒔繪漆藝(Maki-e)限量款88」，採手工方式塗覆多層如紙張般的藍色半透明生漆薄層。圖 / Montblanc提供。
去年推出的「大師傑作系列書法之藝蒔繪漆藝(Maki-e)限量款88」，採手工方式塗覆多層如紙張般的藍色半透明生漆薄層。圖 / Montblanc提供。
由千總負責圖像設計、萬寶龍匠師負責繪製的這款限量鋼筆，是兩大品牌的攜手之作。圖 / Montblanc提供。
由千總負責圖像設計、萬寶龍匠師負責繪製的這款限量鋼筆，是兩大品牌的攜手之作。圖 / Montblanc提供。
Montblanc 「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」，限量88只，約36,000歐元、折合台幣則約123萬元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc 「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」，限量88只，約36,000歐元、折合台幣則約123萬元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍去年推出的「傑作系列書法之藝彈性筆尖鋼筆」系列，廣受市場與藏家熱愛。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍去年推出的「傑作系列書法之藝彈性筆尖鋼筆」系列，廣受市場與藏家熱愛。圖 / Montblanc提供。

日本皇室 京都

延伸閱讀

閃電五連鞭不夠看！陸鐵襠功大師胯下練到無堅不摧

曾經1分鐘賣1.9瓶！萬寶龍男香升級「傳奇至尊淡香精」

南投飄聖誕初雪！免門票「白雪木景點」　純白美景尬日系寺廟如置身京都

日本／京都 INODA COFFEE 歐洲風情的咖啡館

相關新聞

承接國際設計師品牌的世界港埠 復古情懷選品店

HAVEN ─港口，自有歷史以來，便是城市與文明的起源，港口引進商業、人際與文化的交流，而這份交流帶動城市發展，讓人體驗更多新奇與美好...

名模林又立、林可彤挺YYSPOTRS分享運動經

由製鞋大廠寶勝國際旗下成立的YYSPORTS運動體驗店，邀請了名模林又立、林可彤於竹科店大聊運動與創業經，更體驗了品牌為...

最美耶誕櫥窗！Tiffany奢華燦金、寶格麗繁星許願

耶誕節的櫥窗無疑是每年歲末最有節慶氛圍的地方，也是啟發大家居家佈置靈感的好去處。Tiffany & Co.的聖誕節慶佈置...

換個時尚手機殼！alice+olivia x CASETiFY新品超討喜

紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet向來以亮眼色彩和標誌性的墨鏡娃娃臉StaceF...

為明日的視力而獻！OMEGA推ORBIS聯名De Ville碟飛腕表

陽光、空氣、花和水，自然中看似平凡不過的事物，卻並非所有人都能領受。歐米茄（OMEGA）長期關心視覺疾病，早從在2011...

塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址！ZENITH好大的膽

創立於1865年的瑞士製表品牌真力時（Zenith），歷史悠久，位於勒洛克勒（Le Locle）總部製表工廠，還被列入聯...

絕美！萬寶龍攜手京老舖「千總」 美人畫巧躍蒔繪名筆

美的存在，單純是為了令人感受，而非實用。日本美學之所以令人心醉，其一或在於將日常用品、技法，提升至前所未有的精湛古典，因...

重返東京奧運！Onitsuka Tiger連發復刻致敬新鞋

即便今年無法如期舉辦東京奧運，但運動時尚品牌Onitsuka Tiger還是推出了以1960年代，日本國家代表隊參加奧運...

太Ｑ了！小小兵陪你做家事 驅塵氏乾濕拖最強聯名來了

最萌、最Q的小小兵，居然也能陪伴大家做家事了，驅塵氏與小小兵共同聯名，推出乾濕拖小小兵超值組，一口氣推出小小兵造型拖、抗...

買表附寶石？芝柏全系列Infinity系列 絕少量到貨！

擁有200多年歷史的瑞士老牌芝柏表（Girard Perregaux）今年八月曾於日內瓦鐘錶周（Geneva Watch...

高鐵人行道小綠人換企鵝 國王還是麥哲倫？Xpark教你分

桃園市Xpark 與市政府交通局合作，經過了一年的規畫，在高鐵站2號出口、機捷A18站（共構）通往 Xpark 、華泰名...

大金空調5關卡打造「健康防疫宅」 帶來全方位健康空氣

全球疫情持續延燒，加上時序進入秋冬，在病毒防疫以及健康空氣的需求下，「全球好空氣專家」大金空調特別以「健康防疫宅」為主題...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。