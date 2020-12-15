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絕美！萬寶龍攜手京老舖「千總」 美人畫巧躍蒔繪名筆
美的存在，單純是為了令人感受，而非實用。日本美學之所以令人心醉，其一或在於將日常用品、技法，提升至前所未有的精湛古典，因而自成一家。萬寶龍（Montblanc）將原創筆尖與罕見大師級藝術結合，從曾為日本皇室御用畫家岸竹堂（Kishi Chikudo）畫作得到靈感，創造出大師傑作系列的「蒔繪限量款 88」。
生於1826、卒於1897年的岸竹堂，是活躍於幕府末期與明治時代的畫家，是京都府畫學校的教授，其為東京國立博物館藏的畫作〈秋月芒草鈴蟲圖〉與〈月下寒梅雙鴉圖〉，曾在2017年於故宮南院展出，更於1896年時被任命為「帝室技藝員」，是日本近代美術家的重量級人物，而本次萬寶龍推出的「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」，正是從大師畫作得到靈感，並與京都百年老鋪「千總」共同設計。
這款鋼筆結合了頂級的日本傳統漆藝工法「蒔繪（Urushi）」，匠師將生漆塗覆於在物品表面，因而讓物品可防潮、防止變質，最後再進行打磨、拋光。筆身描繪了一名見習階段的舞妓，精美的花朵是以金粉揮灑，而珍珠母貝和微砌馬賽克工藝，則將花卉、舞妓身上和服的華麗「紋樣」巧妙捕捉，也呼應了「千總」身為百年和服老舖的深邃底蘊，據瞭解台灣已有多位藏家高度關注，訂價約36,000歐元，詳情則可親洽萬寶龍專賣店。
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