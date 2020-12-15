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重返東京奧運！Onitsuka Tiger連發復刻致敬新鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
運動時尚品牌Onitsuka Tiger推出了以1960年代，日本國家代表隊參加奧運時所穿著的鞋為靈感，打造三款復刻款。圖／Onitsuka Tiger提供
運動時尚品牌Onitsuka Tiger推出了以1960年代，日本國家代表隊參加奧運時所穿著的鞋為靈感，打造三款復刻款。圖／Onitsuka Tiger提供

即便今年無法如期舉辦東京奧運，但運動時尚品牌Onitsuka Tiger還是推出了以1960年代，日本國家代表隊參加奧運時所穿著的鞋為靈感，打造三款ICON SERIES系列復刻款，讓人彷彿重返60年前的時光。

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger近期推出ICON SERIES系列，以三雙日本國家隊穿過的招牌鞋款，紀念品牌的悠遠歷史。其中像是NIPPON 60就是日本國家隊在1960年穿著的鞋款，鞋面設計源自日本國旗，充滿濃厚的復古運動風，透過正紅色象徵運動員的熱情，全球限量1,964雙。而日本國家隊在1964年東京奧運進場時穿的DELEGATION 64鞋，也在復刻之列，鞋側面的UI 線條、以及鞋舌上的「TOKYO ONITSUKA」字樣，都是其獨有設計。

提到復刻，Nike旗下的Jordan Brand亦在近日發表 2021春季精選鞋款，其中就包含了多雙向經典設計致敬的樣式。Air Jordan I Retro HI OG鞋，就把經典配色組合重新詮釋，北卡藍被應用在鞋面兩側、鞋跟、楦頭與外底上，而黑色的Swoosh Logo和鞋領則與白色的鞋面、鞋側、鞋舌以及中底形成鮮明對比。繼 2007年推出後，該配色 Air Jordan III Retro鞋首次迎來復刻，還原當年色彩搭配的同時，配以天然皮革鞋面和霧面中底。鞋舌、鞋帶孔、氣墊和後跟裝飾片處點綴有紅色和橘色的色彩元素，鞋楦和後跟均採用經典的爆裂紋圖案。

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列MEXICO 66 SD PF鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ICON SERIES系列MEXICO 66 SD PF鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列DELEGATION 64鞋，限量1,964雙4,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ICON SERIES系列DELEGATION 64鞋，限量1,964雙4,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列NIPPON 60鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ICON SERIES系列NIPPON 60鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Jordan Brand Air Jordan I Retro HI OG鞋。圖／Nike提供
Jordan Brand Air Jordan I Retro HI OG鞋。圖／Nike提供

Jordan Brand Air Jordan III Retro鞋。圖／Nike提供
Jordan Brand Air Jordan III Retro鞋。圖／Nike提供

東京奧運 日本 品牌

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