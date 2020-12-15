重返東京奧運！Onitsuka Tiger連發復刻致敬新鞋

即便今年無法如期舉辦東京奧運，但運動時尚品牌Onitsuka Tiger還是推出了以1960年代，日本國家代表隊參加奧運時所穿著的鞋為靈感，打造三款ICON SERIES系列復刻款，讓人彷彿重返60年前的時光。

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger近期推出ICON SERIES系列，以三雙日本國家隊穿過的招牌鞋款，紀念品牌的悠遠歷史。其中像是NIPPON 60就是日本國家隊在1960年穿著的鞋款，鞋面設計源自日本國旗，充滿濃厚的復古運動風，透過正紅色象徵運動員的熱情，全球限量1,964雙。而日本國家隊在1964年東京奧運進場時穿的DELEGATION 64鞋，也在復刻之列，鞋側面的UI 線條、以及鞋舌上的「TOKYO ONITSUKA」字樣，都是其獨有設計。

提到復刻，Nike旗下的Jordan Brand亦在近日發表 2021春季精選鞋款，其中就包含了多雙向經典設計致敬的樣式。Air Jordan I Retro HI OG鞋，就把經典配色組合重新詮釋，北卡藍被應用在鞋面兩側、鞋跟、楦頭與外底上，而黑色的Swoosh Logo和鞋領則與白色的鞋面、鞋側、鞋舌以及中底形成鮮明對比。繼 2007年推出後，該配色 Air Jordan III Retro鞋首次迎來復刻，還原當年色彩搭配的同時，配以天然皮革鞋面和霧面中底。鞋舌、鞋帶孔、氣墊和後跟裝飾片處點綴有紅色和橘色的色彩元素，鞋楦和後跟均採用經典的爆裂紋圖案。

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列MEXICO 66 SD PF鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列DELEGATION 64鞋，限量1,964雙4,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ICON SERIES系列NIPPON 60鞋，限量1,964雙4,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Jordan Brand Air Jordan I Retro HI OG鞋。圖／Nike提供