太Ｑ了！小小兵陪你做家事 驅塵氏乾濕拖最強聯名來了

最萌、最Q的小小兵，居然也能陪伴大家做家事了，驅塵氏與小小兵共同聯名，推出乾濕拖小小兵超值組，一口氣推出小小兵造型拖、抗菌濕拖巾、靜電除塵紙，也能成為大家年末掃除的好幫手。

黃色的小小兵們，躍上驅塵氏的產品包裝，小小兵造型拖，有著小小兵造型拖把頭，搭配藍黃配色的底版，每次拖地時，彷彿就是小小兵一起幫忙清潔。小小兵靜電除塵紙則添加尤加利精油，億萬集塵口袋可以吸附灰塵，搭配多層立體纖維，不掉棉絮。

小小兵抗菌濕拖巾有茶樹精油，99.9%有效抗菌，具有5倍含水量，特殊的立體設計能夠去污。