太Ｑ了！小小兵陪你做家事 驅塵氏乾濕拖最強聯名來了
最萌、最Q的小小兵，居然也能陪伴大家做家事了，驅塵氏與小小兵共同聯名，推出乾濕拖小小兵超值組，一口氣推出小小兵造型拖、抗菌濕拖巾、靜電除塵紙，也能成為大家年末掃除的好幫手。
黃色的小小兵們，躍上驅塵氏的產品包裝，小小兵造型拖，有著小小兵造型拖把頭，搭配藍黃配色的底版，每次拖地時，彷彿就是小小兵一起幫忙清潔。小小兵靜電除塵紙則添加尤加利精油，億萬集塵口袋可以吸附灰塵，搭配多層立體纖維，不掉棉絮。
小小兵抗菌濕拖巾有茶樹精油，99.9%有效抗菌，具有5倍含水量，特殊的立體設計能夠去污。
即日起至12月23日，在momo購物網搶先預購驅塵氏乾濕拖小小兵超值組，內含造型拖*1、小小兵抗菌濕拖巾*3、小小兵靜電除塵紙*2，預購價499元，下單再抽小小兵鬆餅機、萬用清潔劑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言