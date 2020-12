買表附寶石？芝柏全系列Infinity系列 絕少量到貨！

擁有200多年歷史的瑞士老牌芝柏表(Girard Perregaux)今年八月曾於日內瓦鐘錶周(Geneva Watch Days)曾發表一系列Infinity系列新品,今日已全系列包含Free Bridge、Free Bridge Infinity、Laureato、Vintage 1945、1966腕表皆已到貨台灣。

屬於策略性商品的Infinity系列,其特色在於使用黑瑪瑙為表面並採限量發行。雖然黑瑪瑙並非貴重寶石,但由於質地相對脆弱,表面的光潔無暇成為腕表特色,包含Laureato、Vintage 1945與1966系列都使用了玫瑰金與時標產生強烈視覺對比。此外Free Bridge系列保留品牌經典的箭形橋板特色,但設計結構更簡潔,風格也跳脫過往古典印象、更為前衛,兩款腕表Free Bridge是以精鋼PVD黑色搭配玫瑰金表橋、時標,或精鋼搭配黑瑪瑙,前者限量88只、後者則常規生產。Infinity全系列腕表都附一顆與表面相同的黑瑪瑙,強調系出同源。