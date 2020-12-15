買表附寶石？芝柏全系列Infinity系列 絕少量到貨！

擁有200多年歷史的瑞士老牌芝柏表（Girard Perregaux）今年八月曾於日內瓦鐘錶周（Geneva Watch Days）曾發表一系列Infinity系列新品，今日已全系列包含Free Bridge、Free Bridge Infinity、Laureato、Vintage 1945、1966腕表皆已到貨台灣。

屬於策略性商品的Infinity系列，其特色在於使用黑瑪瑙為表面並採限量發行。雖然黑瑪瑙並非貴重寶石，但由於質地相對脆弱，表面的光潔無暇成為腕表特色，包含Laureato、Vintage 1945與1966系列都使用了玫瑰金與時標產生強烈視覺對比。此外Free Bridge系列保留品牌經典的箭形橋板特色，但設計結構更簡潔，風格也跳脫過往古典印象、更為前衛，兩款腕表Free Bridge是以精鋼PVD黑色搭配玫瑰金表橋、時標，或精鋼搭配黑瑪瑙，前者限量88只、後者則常規生產。Infinity全系列腕表都附一顆與表面相同的黑瑪瑙，強調系出同源。