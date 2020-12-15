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買表附寶石？芝柏全系列Infinity系列 絕少量到貨！
擁有200多年歷史的瑞士老牌芝柏表（Girard Perregaux）今年八月曾於日內瓦鐘錶周（Geneva Watch Days）曾發表一系列Infinity系列新品，今日已全系列包含Free Bridge、Free Bridge Infinity、Laureato、Vintage 1945、1966腕表皆已到貨台灣。
屬於策略性商品的Infinity系列，其特色在於使用黑瑪瑙為表面並採限量發行。雖然黑瑪瑙並非貴重寶石，但由於質地相對脆弱，表面的光潔無暇成為腕表特色，包含Laureato、Vintage 1945與1966系列都使用了玫瑰金與時標產生強烈視覺對比。此外Free Bridge系列保留品牌經典的箭形橋板特色，但設計結構更簡潔，風格也跳脫過往古典印象、更為前衛，兩款腕表Free Bridge是以精鋼PVD黑色搭配玫瑰金表橋、時標，或精鋼搭配黑瑪瑙，前者限量88只、後者則常規生產。Infinity全系列腕表都附一顆與表面相同的黑瑪瑙，強調系出同源。
芝柏同時喊出「馭時之形（Sharping the know and now）」口號，強調雖然過往擅長製造如陀飛輪、萬年曆等複雜功能（complication）款式，但未來將更強調品牌在設計、風格上的銳變，並強調科技感；品牌並指出，雖然電商當道，但腕表仍需要實際通路與客戶溝通，並預測明年鐘表市場將有復甦，原本一月在日內瓦舉辦的鐘表與奇蹟展，或將於亞洲舉辦、並採精簡重點發表。
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