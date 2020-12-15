高鐵人行道小綠人換企鵝 國王還是麥哲倫？Xpark教你分

桃園市Xpark 與市政府交通局合作，經過了一年的規畫，在高鐵站2號出口、機捷A18站（共構）通往 Xpark 、華泰名品城的平面人行道上，設立獨一無二的企鵝號誌燈，把一般常見的小綠人造型圖案，換成Xpark 館內的國王企鵝、麥哲倫企鵝的剪影，昨天舉辦啟用活動後，不少人過馬路時覺得稀奇。

由於有人反映分不清楚哪個號誌是國王、麥哲倫企鵝，Xpark今天上午解惑指出，高鐵站這邊是麥哲倫企鵝，嘴比較短，脖子也比較細，目前台灣只有在Xpark才看得到麥哲倫企鵝；高鐵走向對面華泰、Xpark看到的號誌是國王企鵝嘴較長，脖子也比較粗，民眾過馬路的時候不妨比比看，也能增添購物、逛海洋館過馬路的樂趣。