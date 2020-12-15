大金空調5關卡打造「健康防疫宅」 帶來全方位健康空氣

全球疫情持續延燒，加上時序進入秋冬，在病毒防疫以及健康空氣的需求下，「全球好空氣專家」大金空調特別以「健康防疫宅」為主題，為從小到大的空間提供最新的健康空氣解決方案。

和泰大金董事長蘇一仲：「大金空調做為全球好空氣專家，針對商用、家用使用者不同需求，混合設計規劃冰水機、VRV SKYAIR、家用空調等設備。提供最健康的好空氣、運用業界最先進且環保的設備，疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」

大金空調的「健康防疫宅」是依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決提案，依序為阻隔/物理過濾、新鮮換氣、除菌抗病毒、整戶室內正壓，以及濕度控制。搭配使用搭載前過濾網及HEPA過濾網的「PM2.5過濾箱」，屏蔽室外細懸浮微粒及有害物質達99%以上，不開窗就能引進新鮮外氣；並運用「新風換氣機」讓室內保持正壓，再搭配大金閃流放電除菌空氣清淨機，或是可配合隱藏吊隱式空調裝設的「ifD回風淨化器」，最後再加上與日本技術同步的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」系列空調，以及最新推出有電眼的「強力乾衣除濕機」，輕鬆讓家中空氣24小時維持健康舒適。