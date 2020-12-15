色廊展回來啦！「2.0版」12個顏色 X 12個夢境拍個過癮

還記得2018年瘋狂洗版IG、引起媒體爭相報導，讓喜愛拍照、秀出自我的年輕人蜂擁到「色廊展」嗎?今年冬天，「色廊2.0」強勢回歸、再次升級，斥資千萬打造巨型顏色場景，以全新內容「夢境製造所」重新詮釋顏色，帶領後疫情時代的人們進入夢境的奇幻世界，把夢裡不可能發生的事全都變成可能。

「色廊2.0」以「夢境」為主軸，用顏色探索人生各階段不同的夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄，以全新色系打造升級夢幻場景，不論是躺著拍、坐著拍、站著拍都超好拍，包準讓你成為朋友圈中最吸睛的焦點。

「色廊2.0」共分為４個展場，有奇幻力量的神祕黑洞、摩洛哥風情的粉紅沙漠、藏身於秘境之中的獨角獸、阻擋惡夢的純白捕夢網，12個顏色X12個夢境，繽紛奇幻的創意場景再搭配心理學家獨家設計的色彩心理測驗，等著你一起來探索夢境的無限可能！