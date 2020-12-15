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吃米其林免排隊！台北喜來登「必比登巡禮」餐餐有星光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「必比登巡禮」中安排品嘗雙月招牌雞湯。圖／台北喜來登提供
「必比登巡禮」中安排品嘗雙月招牌雞湯。圖／台北喜來登提供

後疫時代國旅市場逐漸轉型，定點、深度的體驗更受歡迎。台北喜來登大飯店針對美食愛好者量身打造全新的度假計畫，精選米其林指南中「必比登推介」的人氣名店合作，即日起至2021年2月28日推出「必比登巡禮」住房專案，周一至五入住每晚5,200元起。

這項專案入住24小時期間，旅客不必舟車勞頓或排隊人擠人，在客房內即可愜意享用由專人送上熱騰騰的米其林美食，包含2間必比登推介「阜杭豆漿」與「雙月食品社」、1間餐盤推薦「寒舍食譜」、1間二星餐廳「請客樓」推薦的4大經典美食，餐餐星光、美食一次到位。此外，配合政府「台北加碼GO」安心旅遊補助，專案每房可再折抵1,000元或使用振興券消費。

以千元有找的餐廳與小吃為主的「必比登推介」，親民價格與CP值高，相較摘星餐廳更受歡迎，但上榜店家往往一位難求。台北喜來登大飯店坐擁觀光美食資源豐富的中正區，是臺北米其林指南內第二多登榜店家的美食重鎮，除自身館內包攬兩間星級餐廳外，周邊亦緊鄰多間必比登榜單常客。

鄰近台北車站商圈的台北喜來登大飯店，三度拿下《米其林指南》酒店評鑑「4間黑房子」，象徵高級舒適的住宿品質；時值耶誕佳節，飯店大廳今年運用諾貝松森林與光雕火車，透過光影呈現踏入奇幻旅程般的景致，為房客增添濃濃節慶氛圍。入住「必比登巡禮」專案享客房電影無限暢看，另可使用露天泳池、健身房、三溫暖等設施。

專案內容：

(1)入住台北喜來登豪華客房一晚，贈送黃銘波主廚特製的「米其林寶寶鹽雕」。

(2)當日午間享用「必比登推介─雙月食品社」的招牌雞湯與油飯、「米其林餐盤推薦─寒舍食譜」的楊枝甘露、晚間享用「米其林二星餐廳─請客樓」米其林推薦經典餐盒。

(3)翌日早晨享用「必比登推介─阜杭豆漿」經典中式早餐。

(4)專案當日中午12:00入住、隔日中午12:00退房。

(5)專案可使用17F會館三溫暖、健身房及戶外泳池。

(6)專案須於入住2天前提前預訂，不適用於萬豪旅享家積分累計、住宿次數與福利。

請客樓的星級餐盒。圖／台北喜來登提供
請客樓的星級餐盒。圖／台北喜來登提供
台北喜來登大飯店「必比登巡禮」，可在客房內享用星光大餐。圖／台北喜來登提供
台北喜來登大飯店「必比登巡禮」，可在客房內享用星光大餐。圖／台北喜來登提供

米其林 必比登

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