快預約！全台首家「巧虎夢想樂園」 12月17日起試營運

全台首家「巧虎夢想樂園」未開幕就成話題，除了樂園內多樣遊樂設施外，能與巧虎近距離互動更是一大亮點；樂園將於12/17試營運，即起接受線上預約，每天開放4個場次、每次2.5小時。此外，為慶祝台灣首家「巧虎夢想樂園」開幕，12/31前推出入園優惠，凡購買兒童票即可享一位陪同成人免費。

以探索海洋為主題的「巧虎夢想樂園」，也是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。故事是巧虎跟他的好朋友們接收任務，營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，他們前往潛艇基地搭乘潛水艇出發，途經海洋大球池的種種考驗，終於完成任務；以此故事發展為核心，邀請幼教專家規劃不同的劇場活動，如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事，「海洋動滋動」是利用身體本能進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，「海洋派對秀」則由大家的好朋友「巧虎」出場，和小朋友唱唱跳跳，度過快樂的時光。

樂園全場域採「軟包」施工，尤其在每個場域的出入口處，特增厚至8公分地墊來緩衝奔跑的兒童，避免碰撞、受傷；業者表示，每晚結束營業後，還會使用臭氧機進行消毒。

園區的5大場區，「巧虎繽紛大球池」裡的迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目；「琪琪夢想體驗城」提供多種職業體驗如花店老闆、冰淇淋店長和加油站長，進行多項職涯探索；「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木、趣味桌遊；而「妙妙未來實驗室」的足球機器人、魔法實驗室等遊戲，可讓親子在此體驗科技數位互動；「海洋世界舞台」則可與巧虎唱唱跳跳、秀自己。

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