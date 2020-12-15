澳洲頂級精品和牛Wylarah 本月這四家餐廳有獨家菜單
由美福獨家代理的澳洲精品和牛品牌Wylarah，12月推出「奢華食光」系列活動，重磅邀請4家頂級餐廳和特色私廚，發揮巧思與專業「食」力，將油花比例完美、細膩中帶有嚼勁的Wylarah澳洲和牛，以獨特烹調方式和餐飲搭配，展現出和牛多個部位（肋眼、牛小排、紐約客）的極致口感，創造出豐富味蕾的奢華饗宴。
4家頂級餐廳和特色私廚，包括台北美福大飯店GMT義大利餐廳、教父牛排星二代MUCHOYAKI、FC Bistro複合式餐廳以及特色私廚「Wayne的口嗜心飛」，強勢推出獨家菜單。
饒富盛名的GMT義大利餐廳，曾榮獲2018世界奢華餐廳大獎（World Luxury Restaurant Awards）雙項殊榮（最佳奢華餐廳酒吧 Best Luxury Restaurant Bar 及精緻料理美饌 Fine Dining Cuisine），本月將帶來十分應景的「義享聖誕」套餐。在義籍主廚精心的火候控制下，爐烤出的Wylarah 肋眼有著炭燻香氣，外皮如焦糖般香脆，內層則鎖住肉質原有的鮮甜，搭配煙燻海鹽更可提取出多層次的口感，品嚐和牛最迷人的天然風味。
提到牛排時，有個名字是絕對不能遺漏的──台灣牛排教父鄧有癸。位於信義新光三越A9館的教父牛排星二代MUCHOYAKI，推出獨一無二的Wylarah澳洲和牛肋眼牛排料理，將約莫1~1.5公分厚度的肋眼香煎靜置後再加烤，完美的3分熟肋眼牛排即可上桌。教父牛排用最簡單的料理方式，讓消費者品嘗到Wylarah和牛最原始的口感，保證征服老饕挑剔的味蕾。
熱情如火的FC Bistro複合式餐廳，以一貫的驚奇創意、細緻執行，創作出兩道獨門 Wylarah和牛料理。今年12月至明年1月，FC Bistro的雙主廚分別以炭烤、香煎的方式，獻上「碳烤澳洲和牛肋眼附橙皮海鹽」和「香煎澳洲和牛紐約客佐蒜味可可脆粉」。肋眼牛排經炭烤後，油脂香氣濃郁撲鼻，再搭配橙皮海鹽為牛肉增添清爽口感。香煎過後的紐約客牛排表面酥脆，外焦內嫩，將肉質的豐富層次展現得淋漓盡致。
位於台北永康街的特色私廚「Wayne的口嗜心飛」，主打澳式餐桌 X 料理實驗室。型男主廚Wayne通過脫水模靜置、直火煙燻、真空舒肥將新鮮牛小排稍做處理後，用瓦斯噴槍炙燒約30秒快速加熱，將牛小排獨特的柔韌咬勁與鮮甜滋味展現出來，讓味道和口感都更豐富，更有風味。最後搭配獨家創意混合的阿根廷烤肉醬，獨特又解膩。
備受名廚和美食達人青睞的 Wylarah 澳洲頂級精品和牛，是奢華「饗」受的代名詞。在二十多年前，澳洲最古老的農畜公司AACo（Australian Agricultural Company, AACo）嚴選日本黑毛和牛的種牛飼養，依據AACo將近兩世紀的飼養經驗，以專業調理的飼料飼育，成就了榮獲澳洲MSA專業評級肯定、橫掃牛排界最具代表性四大獎項殊榮之Wylarah頂級和牛品牌。自農場到餐桌，Wylarah每一步都須經過層層考驗。唯有優良基因且達澳洲和牛評鑑標準9+以上（BMS 9-12）的和牛才能冠上Wylarah品牌之名。
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