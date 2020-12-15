耶誕好禮贈紳士 S.T. Dupont冬季星空和雪景華麗變身
使用高級皮件及貴金屬、精緻珠寶等製造旅行箱而聞名於世的法國精品品牌都彭（S.T. Dupont），自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，即成為仕紳名流們品味的象徵。S.T. Dupont打火機與筆具皆採用貴金屬材質，生產過程經過鍛造、成型、打磨、上色、拋光等600道製作工序，超過80個零件組成，加上精湛的手工工匠技藝，通過300項品質管理測試後才得以上市，以維持品牌百年來堅持的高品質與奢華形象。今年耶誕節，都彭推出多款新作，包括滿溢節慶氣息的輕薄SLIM 7系列打火機，全新MAGAJET雪茄打火機，以及新色經典D-INITIAL筆具，是耶誕送禮給品味男士的首選。
1872年創立的S.T. Dupont，149年來緊扣著時代脈動，為新都會男性身份品味的象徵以及經典傳承的意義。隨著潮流瞬息萬變，輕薄電子產品當道的時代，SLIM 7系列打火機，以超輕薄精巧的設計，結合強大科技滿足新世代消費者的審美偏好。SLIM 7系列機身僅重45克，超薄7毫米的優雅現代外觀，配上超薄壓電迴路系統（piezo sysytem）極佳的藍色防風火炬，使得SLIM 7在任何情況下均能表現穩定，堪稱全世界最輕薄的高端打火機。全新流星設計與繁星奪目的外觀，更洋溢滿滿的佳節氛圍。
而針對品味與形象成熟穩重的男士，都彭推出全新MAGAJET雪茄打火機，兼具品味生活及時尚風格。強大的藍色平面火炬式火焰能快速點火，是一款超高效能的雪茄用打火機。打火機機身有著三條空氣閥，機身7.3公分高符合男性的握把大小，此外，強大的創新的2公分寬的平面火炬式火焰，3.5毫米的厚度，讓雪茄愛好者使用上更為方便，內部的活塞系統還能用來防止不當點火時可能產生的危險。
D-INITIAL筆具是都彭重現「經典筆具」的代表作，將1973年品牌為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪客製化之專屬隨身經典筆具。從筆蓋到筆尖，筆環到筆身，經過140道工序，每一製作環節經過嚴謹的品質檢定，筆深刻有品牌標誌，極具辨識度，讓筆具在書寫順暢的同時也具備了時尚配件及個人裝飾品的特質，筆夾上更鑄象徵Dupont 145週年紀念的徽章綴飾，象徵著S.T. Dupont之亙古優雅與永恆不朽。 除了充滿節慶氣氛的全新紅色，亦有金色配白色、銀色配黑色等不同雋永風格的新作。
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