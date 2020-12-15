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史提夫麥昆豪雅創世界紀錄 保羅紐曼勞力士上億成交

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
傳奇影星保羅紐曼配戴的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供
傳奇影星保羅紐曼配戴的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）今年所舉行的最後一場拍賣「RACING PULSE」於紐約時間12月12日元滿收收槌，總成交額逾7.6億元台幣（2千7百萬美元），成交率高達99%，全年累計鐘表拍賣總成交額創歷史新高。該場拍賣由傳奇影星保羅紐曼的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表領銜，以逾台幣1.54億元成交（547萬5000美元），亦是勞力士時計史上第三高價成交拍品。

賽車巨星史提夫麥昆（Steve McQueen）曾於傳奇賽車電影「極速狂飆」（Le Mans）中配戴過的豪雅經典「Monaco」型號1133腕表，最終以超出拍前估價10倍的逾6200萬元台幣（220萬8000美元）成交，刷新豪雅時計世界拍賣紀錄。

拍賣焦點之一是以「藍波」、「第一滴血」等動作片紅極一時的武打巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）5枚個人珍藏腕表，合共以逾8700萬台幣（310萬美元）成交，超出拍前估價3倍。其中包括他曾在電影「十萬火急」（Daylight）中配戴過的沛納海Luminor型號PAM5218-201/a腕表以逾590萬元台幣（21萬美元）成交，被視為迄今為止拍賣市場上出現過最重要的現代沛納海腕表。其他Richard Mille腕表全數以超越高估價拍出，其中型號RM052-01陶瓷陀飛輪腕表成交額近2800萬元台幣（逾99萬美元）。

此次拍賣中和摩納哥親王阿爾貝二世基金會所合作呈現的「TIME COUNTS」慈善項目，共總共拍出12枚名人捐贈的腕表，為基金會籌得210萬美元善款，包含由「One Drop Foundation」創始人兼太陽馬戲團創辦人Guy Laliberté、摩納哥親王阿爾貝二世、U2樂團主唱Bono、前Formula One賽車冠軍選手Sir Jackie Stewart及David Coulthard等人的珍藏。

除了名人表款拍出佳績，以品牌來看，骨董及現代百達翡麗表款持續表現強勁。軍表表現佳，勞力士「Submariner」型號5517及歐米茄「Seamaster SM 300」也分別在拍賣會上刷新紀錄。獨立製表品牌則以F.P.Journe表現受到矚目。

傳奇影星保羅紐曼的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供
傳奇影星保羅紐曼的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，以逾21萬美元成交。圖／富藝斯提供
史特龍曾於電影「十萬火急」中配戴的沛納海型號PAM5218-201/a腕表，以逾21萬美元成交。圖／富藝斯提供
傳奇影星保羅紐曼的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供
傳奇影星保羅紐曼的勞力士「Big Red」 Oyster Cosmograph迪通拿腕表以近550萬美元成交。圖／富藝斯提供
席維斯史特龍在在2014年電影「浴血任務 3」（The Expendables 3）中配戴Richard Mille的鈦金屬年曆腕表。圖／富藝斯提供
席維斯史特龍在在2014年電影「浴血任務 3」（The Expendables 3）中配戴Richard Mille的鈦金屬年曆腕表。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供，Thomas De Cruz Media Haydon Perrior攝影
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供，Thomas De Cruz Media Haydon Perrior攝影
拍賣官Aurel Bacs拍出保羅紐曼的勞力士「Big Red」迪通拿。圖／富藝斯提供，Thomas De Cruz Media Haydon Perrior攝影
拍賣官Aurel Bacs拍出保羅紐曼的勞力士「Big Red」迪通拿。圖／富藝斯提供，Thomas De Cruz Media Haydon Perrior攝影
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影「極速狂飆」中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影「極速狂飆」中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供
賽車巨星史提夫麥昆曾於電影中配戴的豪雅經典「Monaco」腕表以220萬美元成交。圖／富藝斯提供

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