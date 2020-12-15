Blackpink的Jisoo拍形象片 把Lady Dior當甜點切下去？
DIOR邀請韓團Blackpink成員Jisoo所拍攝的Lady Dior大片，畫面相當逗趣，以一場妙齡少女在餐桌上的探險為主，佈景洋溢著甜點般的色澤，古靈精怪的Jisoo甚至還拿起刀叉、作勢要將玫瑰粉色Lady Dior包款切開，無厘頭的影片，帶來法式幽默的情調。
Jisoo在影片中賞玩各式各樣的Lady Dior提包，包括石灰色帆布刺繡、極致霧面玫瑰粉、紮染刺繡帆布、燈光圖騰刺繡等款式，展現Lady Dior多變的風格；而影片一開始Jisoo以花卉繪畫來表現植物繁茂的自然之美，這是來自與擅長運用水彩、素描的藝術家Pietro Ruffo合作，以搖曳麥田為底圖，引用植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版著作「De Florum Cultura」中的插圖，共創作出5幅花卉圖樣。此外，創意總監Maria Grazia Chiuri也以普利亞（Puglia）當地傳統的燈光建築Luminarie作為璀璨夢幻的圖紋，創造燈光圖騰刺繡的細緻光影。
1955年推出的Lady Dior，因著黛安娜王妃成為品牌經典手袋，當時是法國第一夫人致贈黛妃的禮物，迄今Lady Dior手袋仍最足以代表DIOR的工藝與歷史；而Jisoo搭配Lady Dior所穿的服裝，來自2021早春系列，尤其第一件鏤空服裝極有特色，是來自普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，將蛛網也融入了服裝概念，成為棉、麻材質拼接的神祕網狀罩衫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言