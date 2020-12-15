Blackpink的Jisoo拍形象片 把Lady Dior當甜點切下去？

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Blackpink的Jisoo以早春造型拍攝Lady Dior形象大片。圖／DIOR提供
Blackpink的Jisoo以早春造型拍攝Lady Dior形象大片。圖／DIOR提供

DIOR邀請韓團Blackpink成員Jisoo所拍攝的Lady Dior大片，畫面相當逗趣，以一場妙齡少女在餐桌上的探險為主，佈景洋溢著甜點般的色澤，古靈精怪的Jisoo甚至還拿起刀叉、作勢要將玫瑰粉色Lady Dior包款切開，無厘頭的影片，帶來法式幽默的情調。

Jisoo在影片中賞玩各式各樣的Lady Dior提包，包括石灰色帆布刺繡、極致霧面玫瑰粉、紮染刺繡帆布、燈光圖騰刺繡等款式，展現Lady Dior多變的風格；而影片一開始Jisoo以花卉繪畫來表現植物繁茂的自然之美，這是來自與擅長運用水彩、素描的藝術家Pietro Ruffo合作，以搖曳麥田為底圖，引用植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版著作「De Florum Cultura」中的插圖，共創作出5幅花卉圖樣。此外，創意總監Maria Grazia Chiuri也以普利亞（Puglia）當地傳統的燈光建築Luminarie作為璀璨夢幻的圖紋，創造燈光圖騰刺繡的細緻光影。

1955年推出的Lady Dior，因著黛安娜王妃成為品牌經典手袋，當時是法國第一夫人致贈黛妃的禮物，迄今Lady Dior手袋仍最足以代表DIOR的工藝與歷史；而Jisoo搭配Lady Dior所穿的服裝，來自2021早春系列，尤其第一件鏤空服裝極有特色，是來自普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，將蛛網也融入了服裝概念，成為棉、麻材質拼接的神祕網狀罩衫。

My ABCDior Ultra Matte極致霧玫瑰粉籐格紋小牛皮，14萬5,000元。圖／DIOR提供
My ABCDior Ultra Matte極致霧玫瑰粉籐格紋小牛皮，14萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包（背帶另購），14萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包（背帶另購），14萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
Jisoo穿著以毒蜘蛛舞蹈症為靈感的棉麻罩衫，一旁的Lady Dior包款來自藝術家Pietro Ruffo的植物花卉設計。圖／DIOR提供
Jisoo穿著以毒蜘蛛舞蹈症為靈感的棉麻罩衫，一旁的Lady Dior包款來自藝術家Pietro Ruffo的植物花卉設計。圖／DIOR提供
Blackpink的Jisoo拍攝Lady Dior形象大片。圖／DIOR提供
Blackpink的Jisoo拍攝Lady Dior形象大片。圖／DIOR提供
Lady D-Lite多彩燈光圖騰刺繡中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite多彩燈光圖騰刺繡中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
韓團Blackpink成員Jisoo拍攝的Lady Dior大片古靈精怪、相當有趣。圖／DIOR提供
韓團Blackpink成員Jisoo拍攝的Lady Dior大片古靈精怪、相當有趣。圖／DIOR提供
Jisoo與石灰色帆布刺繡Lady Dior包款。圖／DIOR提供
Jisoo與石灰色帆布刺繡Lady Dior包款。圖／DIOR提供
DIOR邀請Blackpink成員Jisoo拍攝Lady Dior大片。圖／DIOR提供
DIOR邀請Blackpink成員Jisoo拍攝Lady Dior大片。圖／DIOR提供
Jisoo服裝以燈光建築Luminarie與紮染為設計，配襯霧面玫瑰粉Lady Dior包款。圖／DIOR提供
Jisoo服裝以燈光建築Luminarie與紮染為設計，配襯霧面玫瑰粉Lady Dior包款。圖／DIOR提供

Dior 甜點

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