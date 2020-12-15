Blackpink的Jisoo拍形象片 把Lady Dior當甜點切下去？

DIOR邀請韓團Blackpink成員Jisoo所拍攝的Lady Dior大片，畫面相當逗趣，以一場妙齡少女在餐桌上的探險為主，佈景洋溢著甜點般的色澤，古靈精怪的Jisoo甚至還拿起刀叉、作勢要將玫瑰粉色Lady Dior包款切開，無厘頭的影片，帶來法式幽默的情調。

Jisoo在影片中賞玩各式各樣的Lady Dior提包，包括石灰色帆布刺繡、極致霧面玫瑰粉、紮染刺繡帆布、燈光圖騰刺繡等款式，展現Lady Dior多變的風格；而影片一開始Jisoo以花卉繪畫來表現植物繁茂的自然之美，這是來自與擅長運用水彩、素描的藝術家Pietro Ruffo合作，以搖曳麥田為底圖，引用植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版著作「De Florum Cultura」中的插圖，共創作出5幅花卉圖樣。此外，創意總監Maria Grazia Chiuri也以普利亞（Puglia）當地傳統的燈光建築Luminarie作為璀璨夢幻的圖紋，創造燈光圖騰刺繡的細緻光影。