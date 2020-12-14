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台灣金包里遇上民初白馬村 台北愛樂吟唱兩岸兩代傳奇

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
作曲家錢南章、作詞賴美貞、台北愛樂音樂總監古育仲合照。圖／台北愛樂提供
作曲家錢南章、作詞賴美貞、台北愛樂音樂總監古育仲合照。圖／台北愛樂提供

「金包里大路」往日曾是台北和金山間挑運魚貨、茶葉、硫磺的必經之路，現今成為蘊藏豐富人文史跡的休閒古道。台北愛樂委託為國家文藝獎得主錢南章與其夫人—金曲獎最佳作詞賴美貞，合作譜寫「金包里傳奇」。夫妻兩以當時繁盛的景象為創作靈感，將𥴊仔店、磺港漁火、夫妻石等人文景色融入作品中，透過旋律及歌詞描繪先人的歷史足跡，18日在國家音樂廳首演

台北愛樂室內合唱團，18日在國家音樂廳推出「故．事」錢南章＆金承志創作音樂會，以「陳跡往事」為主軸，帶來「金包里傳奇」、「白馬村遊記」兩部橫跨不同世代、不同土地的鄉里傳奇。

「我們應該要寫台灣自己的故事，用在地的文化寫成作品。」賴美貞表示，她住在陽明山、石牌，從小候就常聽金包里、魚路古道的故事。此次為了除了「金包里傳奇」，她除了搜集資料、現場田調，還訪問了幾位90幾歲的長輩。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，「金包里傳奇」由六首歌曲組成，有敘事、有抒情、有戲謔、還有波瀾壯闊的場景。

金承志是中國青年作曲家，其作品多次登上網路熱搜排行榜。此次音樂會上將演唱金承志經典創作之一的「白馬村遊記」，講述民國13年的福建書生顧遠山，在時代洪流中追求成功而不得，踏上還鄉之路途經浙西白馬村，經歷一連串離奇遭遇帶來的種種啟發。樂曲中包含民歌、戲曲、童謠等豐富元素，並加入祭祀吶喊、悠遠的古琴、女鬼哀嚎、呼喚神明的咒語聲。

古育仲表示，在上海彩虹合唱團的音樂會現場聽到「白馬村遊記」，當下就被其中的意境吸引，決定將它和「金包里傳奇」配對，重新介紹給台灣聽眾。他表示，兩部都是有故事性的作品，音符的畫面感十足。音樂會上演唱「金包里傳奇」中的「迎娶」一曲時，現場將呈現一段在金包里大路上列隊迎娶的畫面。

●「故．事」錢南章＆金承志創作音樂會，將於12月18日晚間七點半在國家音樂廳登場，由音樂總監古育仲領銜台北愛樂室內合唱團，人聲詠唱大時代下的鄉里傳奇。演出詳情請洽台北愛樂www.tpf.org.tw或兩廳院售票系統。

音樂會 夫妻

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