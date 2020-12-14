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為什麼加入輕井澤蒸餾酒製造株式會社？ 張郁嵐這樣說
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
輕井澤蒸餾酒製造株式會社（Karuizawa Distillers Inc.；KDI）日前正式成立，請到來自台灣的前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐，擔任副社長兼小諸（Komoro）蒸餾廠首席調酒師，引發許多矚目，究竟為什麼張郁嵐願意加入輕井澤蒸餾酒製造株式會社呢？
張郁嵐透過輕井澤蒸餾酒製造株式會社的新聞稿表示：「我很高興能夠在日本這樣一個高度成熟的威士忌市場，繼續從事我非常熱愛的威士忌製作工作。」他說：「誠如我與他一起工作12年的已故威士忌恩師Jim Swan博士所常說的，釀造威士忌就是要在正確的時間、地點、結合正確的團隊，才能創造出偉大的威士忌。」
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
張郁嵐同時指出：「我相信以我們卓越的團隊、豐富的在地天然資源，以及來自當地政府的有力承諾，我們一定能夠開啟全新的篇章，將世界一流的頂尖威士忌，帶回到輕井澤這個地方。」
本身是宜蘭子弟的張郁嵐，國中畢業後，被家人送到英國唸高中跟大學；由於父親從事食品加工業，因此張郁嵐在英國的大學攻讀的正是食品科學。2005年金車噶瑪蘭威士忌成立時，招募「酒製品研究員」，張郁嵐在因緣際會下，順利進入金車噶瑪蘭威士忌工作。
在金車噶瑪蘭威士忌工作的16年期間，他從研究員做到蒸餾師與首席調酒師，並擔任品牌大使。2020年3月他因為健康因素考量，突然離開金車噶瑪蘭，讓外界相當驚訝。
張郁嵐這次重出江湖，暫時婉拒國內媒體專訪：「等過一陣子，我們一切準備就緒之後，再做日本海外的interview。」
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※飲酒過量，害人害己。
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