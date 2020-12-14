快訊

新北萬里海域驚見泳衣女屍 疑十天前八煙落水失蹤女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端牛排THE WANG聯手Moët香檳 推出期間限定調酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
THE WANG乾式熟成丁骨牛排。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
THE WANG乾式熟成丁骨牛排。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於台中七期的NTC國家商貿大樓、甫獲《2020台北台中米其林餐盤推薦》的王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」，主打大器舒適的空間、專業侍餐服務，以「乾式熟成丁骨牛排」經典烹調技藝，加上精準獨到的餐酒搭配，成為中部地區高端牛排餐廳代表之一。

今年「THE WANG」的耶誕跨年套餐，跳脫填餡火雞、水果蛋糕等傳統餐點，推出適合優雅約會，又不失品牌風格的金燦套餐，並與Moët酩悅香檳聯手推出期間限定調酒，期待能帶來微醺馳放的美好餐期。

於今年12月24日至2021年1月3日期間限定販售的「金燦耶誕跨年饗宴」，主餐除經典的「乾式熟成丁骨牛排」外，推出全新「熔岩起司菲力」，使用兩款瑞士起司，Emmentaler Cheese味道溫和，猶如細緻的奶油般，Gruyere Cheese則散發淡淡的蜂蜜、堅果香氣，為軟嫩的菲力牛排增添豐潤的口感與鹹香氣息，佐以覆盆子甜菜根醬汁，替味蕾帶來一抹愉悅與驚喜！

甜點「莓好甜饗」以禮物為設計概念，外型彷彿繫上了紅絲帶般嬌俏可愛，由新鮮大湖草莓、覆盆子、水蜜桃玫瑰凍組成，佐以北海道十勝奶油乳酪，嚐起來也像是拆禮物般，酸香甜美卻柔和細膩。

佐餐調酒「桃醉了莓」，為「THE WANG和Moët酩悅香檳」聯手推出的節慶調酒，僅於THE WANG期間限定販售，使用酩悅香檳酒廠的旗艦商品Moët Impérial Brut為基底，加入桃子利口酒、櫻桃風味與新鮮莓果，些微氣泡感與酩悅香檳獨有的細緻花果香氣，為整套餐點帶入驚喜與悠長的餘韻。

「金燦耶誕跨年饗宴」提供雙人套餐「乾式熟成丁骨牛排套餐」、單人套餐「熔岩起司菲力套餐」，每人價格3,580元+10%服務費，含開胃小品、沙拉、湯品、前主餐、主餐、甜點、飲品，加價300元享「THE WANG X Moët酩悅香檳」聯名調酒「桃醉了莓」。

除耶誕跨年期間，另可於12月16日至2021年1月31日期間，以680元+10%服務費單點THE WANG X Moët聯名調酒「桃醉了莓」；Moët Impérial Brut酩悅香檳也可享單杯價格680元+10%服務費，兩杯1200元+10%服務費優惠。

甜點「莓好甜饗」與 Moët酩悅香檳調酒。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
甜點「莓好甜饗」與 Moët酩悅香檳調酒。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
熔岩起司菲力與Moët酩悅香檳調酒「桃醉了莓」。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
熔岩起司菲力與Moët酩悅香檳調酒「桃醉了莓」。圖／THE WANG提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

套餐 跨年 甜點

延伸閱讀

桃園／中壢 史坦利美式牛排-大江店 聖誕跨年套餐

王浩宇拿牛排開玩住民玩笑 自家綠委都開罵：應道歉

3款米其林級調酒一次買到好！ WAT超值禮盒開放預購

「振興券」晚鳥優惠！自助餐買一送一、千元牛排吃到飽

相關新聞

不用排隊人擠人 住台北喜來登「必比登」美食直送客房

後疫時代國旅市場逐漸轉型，民眾偏好更深度及在地化的美食與美景體驗。台北喜來登大飯店針對美食愛好者們，量身打造全新的渡假計...

知名咖啡連鎖品牌士達衛聲明指疫情害重挫 六合店周邊租售布條林立

知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。受疫...

新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment 這棟建於50 年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠...

徐若瑄「故事宮寓」演故宮國寶 DE BEERS美鑽助陣

國立故宮博物院今年首度跨界，將文物擬人化的全新迷你劇集「故事宮寓」將於2020年底推出，並於今（12月14）日舉行發布記...

美國大都會、奇美全球五大提琴博物館 推名琴線上演奏

美國大都會博物館有鑑疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏五大核心博物館響應提琴影片線上活...

巧虎本人＋5大主題區！「巧虎夢想樂園」開訂 大人免費

全台首間「巧虎夢想樂園」即將於12月17日登場試營運，館內將可見到巧虎、琪琪等不同角色，並且規劃有「巧虎繽紛大球池」、「...

來客下滑8成！永康街冰店「芒果皇帝」12月21日劃句點

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，以觀光客為主要客源的永康街商圈受到嚴重波及。繼ICE MONSTER永康街總店...

王心恬亮片裝超性感！派對穿搭靠鑽飾、黑金配展現氣勢

年底派對季到來，為自己打理一個亮眼的派對穿搭是一定要的。除了很有節慶氛圍的紅、金色系之外，像是亮片、絨布材質、鑽飾等也都...

小米攜手承億推智慧主題房 首度與台灣飯店跨界合作

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」，房間結合近30多款的小米智慧家電與裝置，希望展現文創與科技的美...

莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

看準近期島內旅行熱潮、同時迎接年假出遊潮，小米台灣攜手文創設計飯店「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承...

鬼滅之刃又來了！藏壽司再推2款「鬼滅文件夾」登場

繼於12月4日推出「鬼滅之刃」扭蛋之後，來自日本的「藏壽司」，將於12月21日再推出第2波的鬼滅之刃相關活動。凡消費滿額...

背了就「不想拿下來」 Marc Jacobs推出柔軟版餐盒包

外型方正像是野餐盒的包包The Box系列可以說是Marc Jacobs近年來的人氣商品之一，恰到好處的尺寸非常適合亞洲...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

夜鷺南崁溪獵獲大肥魚 一口吞卻發生意想不到的事

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。