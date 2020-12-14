高端牛排THE WANG聯手Moët香檳 推出期間限定調酒

位於台中七期的NTC國家商貿大樓、甫獲《2020台北台中米其林餐盤推薦》的王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」，主打大器舒適的空間、專業侍餐服務，以「乾式熟成丁骨牛排」經典烹調技藝，加上精準獨到的餐酒搭配，成為中部地區高端牛排餐廳代表之一。

今年「THE WANG」的耶誕跨年套餐，跳脫填餡火雞、水果蛋糕等傳統餐點，推出適合優雅約會，又不失品牌風格的金燦套餐，並與Moët酩悅香檳聯手推出期間限定調酒，期待能帶來微醺馳放的美好餐期。

於今年12月24日至2021年1月3日期間限定販售的「金燦耶誕跨年饗宴」，主餐除經典的「乾式熟成丁骨牛排」外，推出全新「熔岩起司菲力」，使用兩款瑞士起司，Emmentaler Cheese味道溫和，猶如細緻的奶油般，Gruyere Cheese則散發淡淡的蜂蜜、堅果香氣，為軟嫩的菲力牛排增添豐潤的口感與鹹香氣息，佐以覆盆子甜菜根醬汁，替味蕾帶來一抹愉悅與驚喜！

甜點「莓好甜饗」以禮物為設計概念，外型彷彿繫上了紅絲帶般嬌俏可愛，由新鮮大湖草莓、覆盆子、水蜜桃玫瑰凍組成，佐以北海道十勝奶油乳酪，嚐起來也像是拆禮物般，酸香甜美卻柔和細膩。

佐餐調酒「桃醉了莓」，為「THE WANG和Moët酩悅香檳」聯手推出的節慶調酒，僅於THE WANG期間限定販售，使用酩悅香檳酒廠的旗艦商品Moët Impérial Brut為基底，加入桃子利口酒、櫻桃風味與新鮮莓果，些微氣泡感與酩悅香檳獨有的細緻花果香氣，為整套餐點帶入驚喜與悠長的餘韻。

「金燦耶誕跨年饗宴」提供雙人套餐「乾式熟成丁骨牛排套餐」、單人套餐「熔岩起司菲力套餐」，每人價格3,580元+10%服務費，含開胃小品、沙拉、湯品、前主餐、主餐、甜點、飲品，加價300元享「THE WANG X Moët酩悅香檳」聯名調酒「桃醉了莓」。