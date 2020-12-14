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徐若瑄「故事宮寓」演故宮國寶 DE BEERS美鑽助陣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，50,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，50,000元。圖／DE BEERS提供

國立故宮博物院今年首度跨界，將文物擬人化的全新迷你劇集「故事宮寓」將於2020年底推出，並於今（12月14）日舉行發布記者會，希望這系列幽默又超現實的創意影視作品，能讓故宮文物以生活化大眾化的面貌更親近人群。其中，自十多年前演出李芸嬋的第一部長片「人魚朵朵」便開啟深厚友誼的徐若瑄，也將在李芸嬋執導的這這部迷你劇集劇中，飾演明代沈周所繪的國寶級經典山水畫作「廬山高」。

徐若瑄出席記者會，混搭多件DE BEERS美鑽珠寶，展現活潑又華麗的時尚氣息。今年適逢Dewdrop系列歡慶上市10週年，她梳起高高的包子頭，耳朵上點綴的是Dewdrop系列新作鑽石耳骨夾，層疊Dewdrop寬版手環與單行手環，並堆疊多枚Dewdrop系列鑽石戒指，完美演繹Dewdrop系列以美鑽捕捉露水光芒的精巧設計，展現以珠寶工藝對大自然之美的無限敬意。而手上最為華麗閃耀的戒指則是最新Arpeggia系列三行鑽石戒指，是今年才剛上市的全新設計。

徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石手環，34萬9,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石手環，34萬9,000元。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石戒指，14萬6,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K白金鑽石戒指，14萬6,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18白金單行鑽石戒指，66,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18白金單行鑽石戒指，66,000元。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石戒指，44萬1,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石戒指，44萬1,000元。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
徐若瑄配戴DE BEERS珠寶出席「故事宮寓」記者會。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K玫瑰金單行鑽石戒指，66,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K玫瑰金單行鑽石戒指，66,000元。圖／DE BEERS提供

鑽石 國立故宮博物院 文物

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