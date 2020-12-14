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徐若瑄「故事宮寓」演故宮國寶 DE BEERS美鑽助陣
國立故宮博物院今年首度跨界，將文物擬人化的全新迷你劇集「故事宮寓」將於2020年底推出，並於今（12月14）日舉行發布記者會，希望這系列幽默又超現實的創意影視作品，能讓故宮文物以生活化大眾化的面貌更親近人群。其中，自十多年前演出李芸嬋的第一部長片「人魚朵朵」便開啟深厚友誼的徐若瑄，也將在李芸嬋執導的這這部迷你劇集劇中，飾演明代沈周所繪的國寶級經典山水畫作「廬山高」。
徐若瑄出席記者會，混搭多件DE BEERS美鑽珠寶，展現活潑又華麗的時尚氣息。今年適逢Dewdrop系列歡慶上市10週年，她梳起高高的包子頭，耳朵上點綴的是Dewdrop系列新作鑽石耳骨夾，層疊Dewdrop寬版手環與單行手環，並堆疊多枚Dewdrop系列鑽石戒指，完美演繹Dewdrop系列以美鑽捕捉露水光芒的精巧設計，展現以珠寶工藝對大自然之美的無限敬意。而手上最為華麗閃耀的戒指則是最新Arpeggia系列三行鑽石戒指，是今年才剛上市的全新設計。
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