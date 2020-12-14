美國大都會、奇美全球五大提琴博物館 推名琴線上演奏

美國大都會博物館有鑑疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏五大核心博物館響應提琴影片線上活動，今天以音樂喚起更多正向的力量。奇美博物館是亞洲唯一受邀，推出10把世界頂尖名琴，製作7分鐘演奏影片共襄盛舉。

參與的五大館在提琴蒐藏領域有重要地位，「大都會博物館」有美國最多提琴蒐藏；「法國巴黎愛樂廳」提琴數量與種類全法第一，也是歐洲最大的樂器蒐藏館所；「義大利克里蒙納提琴博物館」為提琴創始城市代表；「美國南達科塔州弗米利恩國家音樂博物館」專精古老提琴，被譽為「神殿級」蒐藏；「奇美博物館」特色為「系統性典藏歷史名琴」，針對全球重要製琴師承派別、區域與年份系統性蒐集，是全球最大名琴典藏機構。

所有館舍在自己國家時區社群平台發布這項提琴串連活動，標註參與。「法國巴黎愛樂廳」同步在YouTube平台將所有影片整理為合輯，方便全球民眾一次瀏覽。除五大核心館舍，目前還有英國蘇格蘭愛丁堡聖塞西莉亞音樂廳、西班牙巴塞隆納音樂廳、荷蘭國家博物館等。以各館社群平台追蹤人數不到24小時總計逾1300萬人次觀看，吸引全球網友關注。

奇美博物館拍攝全新提琴形象片，邀請大提琴家潘怡慈、小提琴家魏靖儀合奏「帕薩卡利亞舞曲」。完整影片連結：https://bit.ly/2W8xlfP。

YouTube全球各館舍影片合輯：

https://bit.ly/2IJFOTp