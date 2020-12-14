巧虎本人＋5大主題區！巧虎夢想樂園開訂　大人免費

全台首間「巧虎夢想樂園」即將於12月17日登場試營運，館內將可見到巧虎、琪琪等不同角色，並且規劃有「巧虎繽紛大球池」、「琪琪夢想體驗城」等5大主題場區。「巧虎夢想樂園」自即日起開放線上預約，12月31日前，凡購買兒童票，還可享1成人免費陪伴入場的優惠。

「巧虎夢想樂園」位於桃園高鐵站旁的置地廣場，標榜是全台首間「有故事」的室內遊樂園，敘述巧虎與好朋友們接獲任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，因此搭乘潛水艇展開一連串的冒險與考驗。以此故事為發展核心，館內邀請幼教專家規劃不同的劇場活動。例如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事給小朋友聽，讓孩子在故事中體會人物、場景與語言的運用；「海洋動滋動」是進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，引導孩子進入有趣的體能遊戲。「海洋派對秀」則是由巧虎出場，搭配巧虎主題曲以及不同主題的音樂，一起和小朋友唱唱跳跳。

另外館內規劃有5大場區，「巧虎繽紛大球池」即有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等10種遊樂項目。「琪琪夢想體驗城」提供花店老闆、冰淇淋店長、加油站長等職業體驗，讓小朋友進行多項職涯探索。「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木、趣味桌遊。至於「妙妙未來實驗室】的足球機器人、魔法實驗室等遊戲，可讓親子體驗科技數位互動。在「海洋世界舞台」，小朋友也能近距離與巧虎互動、唱跳。