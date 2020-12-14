巧虎本人＋5大主題區！巧虎夢想樂園開訂 大人免費
全台首間「巧虎夢想樂園」即將於12月17日登場試營運，館內將可見到巧虎、琪琪等不同角色，並且規劃有「巧虎繽紛大球池」、「琪琪夢想體驗城」等5大主題場區。「巧虎夢想樂園」自即日起開放線上預約，12月31日前，凡購買兒童票，還可享1成人免費陪伴入場的優惠。
「巧虎夢想樂園」位於桃園高鐵站旁的置地廣場，標榜是全台首間「有故事」的室內遊樂園，敘述巧虎與好朋友們接獲任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，因此搭乘潛水艇展開一連串的冒險與考驗。以此故事為發展核心，館內邀請幼教專家規劃不同的劇場活動。例如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事給小朋友聽，讓孩子在故事中體會人物、場景與語言的運用；「海洋動滋動」是進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，引導孩子進入有趣的體能遊戲。「海洋派對秀」則是由巧虎出場，搭配巧虎主題曲以及不同主題的音樂，一起和小朋友唱唱跳跳。
另外館內規劃有5大場區，「巧虎繽紛大球池」即有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等10種遊樂項目。「琪琪夢想體驗城」提供花店老闆、冰淇淋店長、加油站長等職業體驗，讓小朋友進行多項職涯探索。「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木、趣味桌遊。至於「妙妙未來實驗室】的足球機器人、魔法實驗室等遊戲，可讓親子體驗科技數位互動。在「海洋世界舞台」，小朋友也能近距離與巧虎互動、唱跳。
業者指出，全場皆採「軟包」施工，並選擇德國的防焰地墊、耐燃木頭進行施工，每個場域的出入口處，特增厚達8公分的地墊來緩衝，避免孩童碰撞、受傷，每晚結束營業後，也會透過臭氧機進行消毒，以提供安全的娛樂環境。門票為12歲以下平日750元、假日850元，13歲以上為陪同票，每人150元，每人均穿著止滑襪子進場。「巧虎夢想樂園」自即日起開放線上預約，每日共4個時段，每次2.5小時。12月31日前，凡購買兒童票，即可享1成人免費陪伴入場的優惠。
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