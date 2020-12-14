王心恬亮片裝超性感！派對穿搭靠鑽飾、黑金配展現氣勢

年底派對季到來，為自己打理一個亮眼的派對穿搭是一定要的。除了很有節慶氛圍的紅、金色系之外，像是亮片、絨布材質、鑽飾等也都是很能打造亮眼造型的元素，掌握這些重點，穿搭出氣勢一點都不難！

女星王心恬最近穿上Blumarine的蕾絲亮片拼接洋裝，搭配Jimmy Choo亮片高跟鞋，透過透膚薄紗的拼接設計展現夜晚的神秘貴氣性感風情。另外Blumarine也有一款金色絲光絨布長禮服，復古的上身剪裁配百褶裙擺，優雅迷人。

Salvatore Ferragamo旗下一系列黑金配色的鞋、包，低調中帶亮點，像是HAUSEN異材質拼接平底鞋、高跟鞋甚至是TULLY牛皮休閒鞋等，都運用黑金雙色呈現帥氣華麗兼具的姿態。VARA牛皮蝴蝶結肩背包和VIVA小牛皮肩背包，也以黑金雙色為標誌性的蝴蝶結元素增添個性。