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王心恬亮片裝超性感！派對穿搭靠鑽飾、黑金配展現氣勢

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
黑金配色派對穿搭貴氣中帶個性。圖／Blumarine、Salvatore Ferragamo提供
黑金配色派對穿搭貴氣中帶個性。圖／Blumarine、Salvatore Ferragamo提供

年底派對季到來，為自己打理一個亮眼的派對穿搭是一定要的。除了很有節慶氛圍的紅、金色系之外，像是亮片、絨布材質、鑽飾等也都是很能打造亮眼造型的元素，掌握這些重點，穿搭出氣勢一點都不難！

女星王心恬最近穿上Blumarine的蕾絲亮片拼接洋裝，搭配Jimmy Choo亮片高跟鞋，透過透膚薄紗的拼接設計展現夜晚的神秘貴氣性感風情。另外Blumarine也有一款金色絲光絨布長禮服，復古的上身剪裁配百褶裙擺，優雅迷人。

Salvatore Ferragamo旗下一系列黑金配色的鞋、包，低調中帶亮點，像是HAUSEN異材質拼接平底鞋、高跟鞋甚至是TULLY牛皮休閒鞋等，都運用黑金雙色呈現帥氣華麗兼具的姿態。VARA牛皮蝴蝶結肩背包和VIVA小牛皮肩背包，也以黑金雙色為標誌性的蝴蝶結元素增添個性。

而向來就主打鑽飾裝飾的Roger Vivier，無論是在鞋跟或是鞋面、包款上也都運用了華麗的閃亮亮鑽飾元素，BOSS則以亮片點綴尖頭高跟鞋和手拿包。在髮飾部分，也可以選擇Miu Miu的水晶裝飾蝴蝶結髮箍。

VARA黑金色牛皮蝴蝶結肩背包，57,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VARA黑金色牛皮蝴蝶結肩背包，57,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
亮片高跟鞋，26,800元。圖／Jimmy Choo提供
亮片高跟鞋，26,800元。圖／Jimmy Choo提供
晚宴手提包，10萬2,000元。圖／Jimmy Choo提供
晚宴手提包，10萬2,000元。圖／Jimmy Choo提供
TULLY黑金雙色牛皮休閒鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TULLY黑金雙色牛皮休閒鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
銀色亮片尖頭跟鞋，13,400元。圖／BOSS提供
銀色亮片尖頭跟鞋，13,400元。圖／BOSS提供
晚宴手提包，71,800元。圖／Jimmy Choo提供
晚宴手提包，71,800元。圖／Jimmy Choo提供
漸層亮片高跟鞋，28,800元。圖／Jimmy Choo提供
漸層亮片高跟鞋，28,800元。圖／Jimmy Choo提供
VIVA黑金色小牛皮肩背包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA黑金色小牛皮肩背包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
水晶蝴蝶結髮箍，8,200元。圖／Miu Miu提供
水晶蝴蝶結髮箍，8,200元。圖／Miu Miu提供
金色絲光絨布長禮服，105,000元。圖／Blumarine提供
金色絲光絨布長禮服，105,000元。圖／Blumarine提供
鑽飾高跟鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
鑽飾高跟鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接高跟鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接高跟鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
銀色亮片方形手拿包，8,900元。圖／BOSS提供
銀色亮片方形手拿包，8,900元。圖／BOSS提供
水晶綴飾圓形肩背包，19,000元。圖／Miu Miu提供
水晶綴飾圓形肩背包，19,000元。圖／Miu Miu提供
女星王心恬穿Blumarine的蕾絲亮片拼接洋裝，搭配Jimmy Choo亮片高跟鞋。圖／Blumarine提供
女星王心恬穿Blumarine的蕾絲亮片拼接洋裝，搭配Jimmy Choo亮片高跟鞋。圖／Blumarine提供

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