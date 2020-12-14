小米攜手承億推智慧主題房 首度與台灣飯店跨界合作

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」，房間結合近30多款的小米智慧家電與裝置，希望展現文創與科技的美感，是小米首次與台灣連鎖飯店跨界合作，創造出不一樣的體驗，打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅程更輕鬆愜意。

承億文旅副董事長戴淑玲今天與小米台灣業務總監蔣坤揮等人發表小米主題房，旅客可以利用「智慧管家」小米小愛音箱Art，透過語音即可自動開啟包括天花板電燈、檯燈、床頭燈、空氣淨化器和電風扇等小米智慧家電類產品。

旅客玩累了可以直接倒在被窩，用語音關閉家電，也不用半夜摸黑起床找開關，同時小米設定多種「自動化場景」，利用多種感應器，預先設定當氣溫達30度可以自動開啟電風扇、有人經過則會自動開啟淨化器，保持空氣清新，此外房內也放最新電視「小米智慧顯示器65型」，搭載4K高畫質，創造觀影新體驗。

戴淑玲說，從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選近30款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景。

承億文旅品牌長簡巧珊說，旗下「台中鳥日子」邀請到知名直播主兼網紅「瑀熙Yuci」打造成自己最愛的 「智慧房間」，將小米智慧家庭套裝組合的米家門窗感應器放入房間內，讓女生在外的安全被完整保護。