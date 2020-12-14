快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米攜手承億推智慧主題房 首度與台灣飯店跨界合作

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」，房間結合近30多款的小米智慧家電與裝置，希望展現文創與科技的美感，是小米首次與台灣連鎖飯店跨界合作，創造出不一樣的體驗，打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅程更輕鬆愜意。

承億文旅副董事長戴淑玲今天與小米台灣業務總監蔣坤揮等人發表小米主題房，旅客可以利用「智慧管家」小米小愛音箱Art，透過語音即可自動開啟包括天花板電燈、檯燈、床頭燈、空氣淨化器和電風扇等小米智慧家電類產品。

旅客玩累了可以直接倒在被窩，用語音關閉家電，也不用半夜摸黑起床找開關，同時小米設定多種「自動化場景」，利用多種感應器，預先設定當氣溫達30度可以自動開啟電風扇、有人經過則會自動開啟淨化器，保持空氣清新，此外房內也放最新電視「小米智慧顯示器65型」，搭載4K高畫質，創造觀影新體驗。

戴淑玲說，從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選近30款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景。

承億文旅品牌長簡巧珊說，旗下「台中鳥日子」邀請到知名直播主兼網紅「瑀熙Yuci」打造成自己最愛的 「智慧房間」，將小米智慧家庭套裝組合的米家門窗感應器放入房間內，讓女生在外的安全被完整保護。

簡巧珊指出，明起開放參觀，12月31日起正式開放預定入住，平日最低兩人房價2100元，至明年2月28日期間入住，有機會抽中小米最新智慧顯示器65型，還可獲得內含600元現金券的小米商城優惠大禮包等產品。

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
承億文旅副董事長戴淑玲（左起）今天與小米台灣業務總監蔣坤揮發表小米主題房。圖／承億文旅提供
承億文旅副董事長戴淑玲（左起）今天與小米台灣業務總監蔣坤揮發表小米主題房。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供
小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」。圖／承億文旅提供

戴淑玲 直播主 小米

延伸閱讀

莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

非蘋新機齊發 供應鏈補

小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

小米推新機 供應鏈樂

相關新聞

不用排隊人擠人 住台北喜來登「必比登」美食直送客房

後疫時代國旅市場逐漸轉型，民眾偏好更深度及在地化的美食與美景體驗。台北喜來登大飯店針對美食愛好者們，量身打造全新的渡假計...

知名咖啡連鎖品牌士達衛聲明指疫情害重挫 六合店周邊租售布條林立

知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。受疫...

新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment 這棟建於50 年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠...

來客下滑8成！永康街冰店「芒果皇帝」12／21劃句點

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，以觀光客為主要客源的永康街商圈受到嚴重波及。繼ICE MONSTER永康街總店...

王心恬亮片裝超性感！派對穿搭靠鑽飾、黑金配展現氣勢

年底派對季到來，為自己打理一個亮眼的派對穿搭是一定要的。除了很有節慶氛圍的紅、金色系之外，像是亮片、絨布材質、鑽飾等也都...

小米攜手承億推智慧主題房 首度與台灣飯店跨界合作

小米台灣公司今天與連鎖旅館承億文旅推出「小米智慧主題房」，房間結合近30多款的小米智慧家電與裝置，希望展現文創與科技的美...

莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

看準近期島內旅行熱潮、同時迎接年假出遊潮，小米台灣攜手文創設計飯店「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承...

鬼滅之刃又來了！藏壽司再推2款「鬼滅文件夾」登場

繼於12月4日推出「鬼滅之刃」扭蛋之後，來自日本的「藏壽司」，將於12月21日再推出第2波的鬼滅之刃相關活動。凡消費滿額...

背了就「不想拿下來」 Marc Jacobs推出柔軟版餐盒包

外型方正像是野餐盒的包包The Box系列可以說是Marc Jacobs近年來的人氣商品之一，恰到好處的尺寸非常適合亞洲...

打破年份迷思 大摩雪莉三桶12年華麗登場

來自蘇格蘭的大摩單一麥芽威士忌一向有「老酒銀行」美稱，也是高年份威士忌的先驅，在歡慶酒廠創立180週年的同時，卻有打破年...

星宇將首飛日本2航點 2021年1月開航吉隆坡

星宇航空繼1日首航泰國曼谷後，明天及16日將陸續首飛日本大阪及東京，明年1月5日將開航馬來西亞吉隆坡

小綠人變企鵝！首創「企鵝號誌燈」在桃園 6種動作好萌

企鵝出沒請注意！為打造不同的城市風光，XPARK與桃園市政府合作，於桃園高鐵站與華泰名品城之間的平面道路上，打造世界首創...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。