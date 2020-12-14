莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

看準近期島內旅行熱潮、同時迎接年假出遊潮，小米台灣攜手文創設計飯店「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅的特色房型，從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，霸氣放入小米智慧顯示器65型，並結合近30款的小米智慧家電與裝置，讓旅客零門檻體驗智慧家庭生活的驚喜與愜意感。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島6間飯店中各打造1間「小米智慧主題房」，將自12月15日至12月30日開放所有旅客參觀（不含12月24日與12月25日），另於2020年12月31日起至2021年2月28日期間限定開放預訂入住，入住除了能體驗最智慧的懶人旅遊，還可獲得包含價值600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV立視線上影視及KKTV等線上串流平台的限期會員權益。

同時，小米與LINE FRIENDS也聯名推出超萌限量新品「LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」，12月17日起於指定實體、網購通路開賣，帶著輕旅行剛剛好。前100名於小米商城mi.com購買並完成付款者，以及前30名於全台3間小米之家購買者，還可獲贈限量首購禮LINE FRIENDS行李吊牌莎莉版。