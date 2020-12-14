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莎莉限定版小米旅行箱17日開賣 住6飯店體驗小米智慧房

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
小米攜手承億文旅打造「小米智慧主題房」 ，邀旅客體驗最夯智慧懶人旅行。圖／小米台灣提供
小米攜手承億文旅打造「小米智慧主題房」 ，邀旅客體驗最夯智慧懶人旅行。圖／小米台灣提供

看準近期島內旅行熱潮、同時迎接年假出遊潮，小米台灣攜手文創設計飯店「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅的特色房型，從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，霸氣放入小米智慧顯示器65型，並結合近30款的小米智慧家電與裝置，讓旅客零門檻體驗智慧家庭生活的驚喜與愜意感。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島6間飯店中各打造1間「小米智慧主題房」，將自12月15日至12月30日開放所有旅客參觀（不含12月24日與12月25日），另於2020年12月31日起至2021年2月28日期間限定開放預訂入住，入住除了能體驗最智慧的懶人旅遊，還可獲得包含價值600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV立視線上影視及KKTV等線上串流平台的限期會員權益。

同時，小米與LINE FRIENDS也聯名推出超萌限量新品「LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」，12月17日起於指定實體、網購通路開賣，帶著輕旅行剛剛好。前100名於小米商城mi.com購買並完成付款者，以及前30名於全台3間小米之家購買者，還可獲贈限量首購禮LINE FRIENDS行李吊牌莎莉版。

此外，迎接聖誕交換禮物旺季，小米台灣也宣布推出「小米聖誕節」活動，於12月17日起至12月25日止，多款熱門產品直降優惠，米家掃拖機器人G1直降600元，優惠價只要4,395元；再享滿額贈小米手環、小愛音箱、行動電源等好禮，還有組合套裝加價購等超值活動，百元起就有多項好康挑選，讓你送出的禮物兼顧心意與實用性，更不傷荷包。

小米智慧主題房將承億文旅的特色房型結合近30款的小米智慧家電與裝置。圖／小米台灣提供
小米智慧主題房將承億文旅的特色房型結合近30款的小米智慧家電與裝置。圖／小米台灣提供
小米首度跨界與全台擁有6間分館的承億文旅合作，將小米的AloT智慧科技結合在地化，打造期間限定「小米智慧主題房」。圖／小米台灣提供
小米首度跨界與全台擁有6間分館的承億文旅合作，將小米的AloT智慧科技結合在地化，打造期間限定「小米智慧主題房」。圖／小米台灣提供
小米 × LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版，建議售價1,995元。圖／小米台灣提供
小米 × LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版，建議售價1,995元。圖／小米台灣提供
小米智慧主題房將承億文旅的特色房型結合近30款的小米智慧家電與裝置。圖／小米台灣提供
小米智慧主題房將承億文旅的特色房型結合近30款的小米智慧家電與裝置。圖／小米台灣提供

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