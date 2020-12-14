鬼滅之刃又來了！藏壽司再推2款「鬼滅文件夾」登場

繼於12月4日推出「鬼滅之刃」扭蛋之後，來自日本的「藏壽司」，將於12月21日再推出第2波的鬼滅之刃相關活動。凡消費滿額，就可獲得2款全新發布的限量文件夾，除了嘴平伊之助版本外，更有主角團全員到期的款式，適合粉絲蒐集。同時藏壽司也將推出12道以鮮蝦、鮭魚為主的料理，增添用餐變化。

前次「藏壽司×鬼滅之刃」的活動時間為12月4日至1月17日，共計有6款橡膠吊飾及10款角色徽章。消費滿額，就有機會抽中電影版原創長毛巾，或是竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的Ｑ版雙人造型玩偶套組。自12月7日起，消費滿1200元，也可獲得鬼滅之刃文件夾，共有炭治郎、伊之助、禰豆子、善逸等4款造型依序登場。

將於12月21日登場的第二波聯名活動中，凡單筆消費滿1,000元，並按讚藏壽司官方FB，就可免費兌換「嘴平伊之助」款的限量文件夾；12月24日，則將開放日本特別版本，可看到炭治郎、善逸、伊之助及禰豆子，都換上藏壽司訂製服裝，手中還拿著藏壽司的人氣產品。兩款文件夾均採限量供應，贈完為止。

自12月18日至12月24日期間，藏壽司限期推出「鮮蝦喜鮭祭」活動，共計推出12款以鮮蝦、鮭魚為主的料理。其中「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」，一次可吃得到鮑魚、小貝柱、海膽、鮭魚卵等食材，每盤80元，另外還有親子生鮭魚壽司、鹽味半熟蛋甜蝦軍艦、蟹爪茶碗蒸等不同選擇，每盤40元起。