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背了就「不想拿下來」 Marc Jacobs推出柔軟版餐盒包

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
焦糖褐The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
焦糖褐The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供

外型方正像是野餐盒的包包The Box系列可以說是Marc Jacobs近年來的人氣商品之一，恰到好處的尺寸非常適合亞洲女生的身形，而好入手的價格也讓這款包特別受年輕世代、學生族群歡迎。近日，Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條，讓消費者有更多選擇。

The SoftBox保留舒適的PVC刻字提把、具抗刮和耐磨特性的壓紋皮革、顯眼的立體塗料Logo字樣以及皮革肩背帶，雙拉鍊開口配合圓弧頂部呈現出微笑曲線。因為包身更柔軟，再加上27x20x13公分的容量，所以能裝更多東西，搭配上也更能貼合身體曲線，Marc Jacobs設計團隊還笑稱它是「背上就不想拿下來」的包款。

色系上除了有石墨黑和雪花白、焦糖褐之外，還有符合2021年度色潮流的活力艷陽黃，不到兩萬元的售價相信又會成為年輕族群、小資女的新歡包款代表之一。

Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
艷陽黃The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
艷陽黃The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
石墨黑The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
石墨黑The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條。圖／Marc Jacobs提供
雪花白The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
雪花白The Softbox肩背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供

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