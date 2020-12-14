背了就「不想拿下來」 Marc Jacobs推出柔軟版餐盒包

外型方正像是野餐盒的包包The Box系列可以說是Marc Jacobs近年來的人氣商品之一，恰到好處的尺寸非常適合亞洲女生的身形，而好入手的價格也讓這款包特別受年輕世代、學生族群歡迎。近日，Marc Jacobs全新推出The Box系列的延伸款The SoftBox，把原本硬挺結構轉變為更柔軟的皮革和線條，讓消費者有更多選擇。

The SoftBox保留舒適的PVC刻字提把、具抗刮和耐磨特性的壓紋皮革、顯眼的立體塗料Logo字樣以及皮革肩背帶，雙拉鍊開口配合圓弧頂部呈現出微笑曲線。因為包身更柔軟，再加上27x20x13公分的容量，所以能裝更多東西，搭配上也更能貼合身體曲線，Marc Jacobs設計團隊還笑稱它是「背上就不想拿下來」的包款。