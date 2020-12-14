打破年份迷思 大摩雪莉三桶12年華麗登場

來自蘇格蘭的大摩單一麥芽威士忌一向有「老酒銀行」美稱，也是高年份威士忌的先驅，在歡慶酒廠創立180週年的同時，卻有打破年份迷思的創舉，推出大摩雪莉臻選（Sherry Cask Select）系列，其中的「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以「12年」的年份，打造出超越年份的華麗風味。

「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」有更強烈及豐富層次的雪莉桶風格、酒精濃度更高，堪稱大摩雪莉桶的完美原型。大摩首席調酒師理查・派特森（Richard Paterson）表示：「它是一個真正的傑作！展現出威士忌多重複雜的壯闊風味，且優雅迷人。」

在理查・派特森的悉心規畫下，「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」最初在美國波本桶中熟成，帶來香草和蜂蜜香氣基底；再轉桶至三桶不同風味年份的雪莉桶熟成。這完美的訂製西班牙雪莉桶，由Oloroso陳年珍稀雪莉酒跟Pedro Ximénez（PX）極甜雪莉酒浸潤而成，帶來溫醇的堅果甜香，層層交疊的香甜水果與醉人的香料體驗。

大摩單一麥芽威士忌指出：「『雪莉臻選系列』的誕生，是大摩酒廠為下一個世紀發聲之作，每一滴都有老酒銀行最古老的精神，每一口都蘊藏大摩獨家雪莉桶的高端風格。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康