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小綠人變企鵝！首創「企鵝號誌燈」在桃園 6種動作好萌
企鵝出沒請注意！為打造不同的城市風光，XPARK與桃園市政府合作，於桃園高鐵站與華泰名品城之間的平面道路上，打造世界首創的「企鵝號誌燈」，將原本的小綠人，更換為國王企鵝與麥哲倫企鵝的造型，共計有6種不同的動作，讓等候過馬路的時間也能有可愛的企鵝相伴。
由日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，自今天8月正式開幕，整座展館共區分為珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出沉浸式的體驗。開幕之後，就已成為桃園極具人氣的觀光景點。
目前Xpark共計飼養有6隻國王企鵝、36隻麥哲倫企鵝。此次所規劃的「企鵝號誌燈」，即是由此兩種企鵝為雛型所設計。每支號誌燈採3面式設計，靠近華泰名品城的路口，使用國王企鵝為主角，共有步行、流汗快跑與站立等候等3種動作；另段的號誌燈則為麥哲倫企鵝，有步行、滑行、趴姿的形態，均是重現企鵝的真實動作。
Xpark表示，在園區500公尺內，共計有88座紅綠燈。目前也會依照此次的反應進行規劃，目前是能全部更換為特色號誌燈，並且加入不同圖案，展現桃園城市特色。
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