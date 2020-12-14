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夢幻迪士尼公主之戀！冰雪奇緣、仙度瑞拉婚戒圓夢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

能夠如同迪士尼童話中的公主一樣永遠過著幸福快樂的日子，是許多人的夢想，許多婚戒專家更得到迪士尼的授權合作，推出象徵幸福美好的婚戒，讓人將童話夢想戴上身。日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO，迪士尼授權婚嫁珠寶新增仙度瑞拉系列，而台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）的迪士尼系列今年推出引頸期盼的第三波聯名冰雪奇緣婚嫁系列，為新人打造專屬的童話戀曲。

亞立詩的冰雪奇緣婚嫁系列共有2組全新設計，每組設計內含一只求婚鑽戒和一對結婚對戒，設計靈感皆來自於原創故事中女性的堅強力量與冰雪世界裡的永恆浪漫。It's My Turn系列以雪花為主要設計元素，在對戒中特別採用了折射效果形似於冰晶雪花的公主方形車工鑽石。Keep The Faith系列則以兩位主角堅強信念與堅定的愛為靈感，求婚鑽戒側身亦巧妙地融入王國中的國花，對戒上裝飾的菱形切割面營造冰雪王國裡白雪皚皚、冰晶閃耀的魔法。

K.UNO的仙度瑞拉系列，Fortunate Pumpkin Carriage訂婚鑽戒以南瓜馬車為主題，Believe in Magic結婚對戒設計靈感則來自仙度瑞拉禮服般的柔美波浪線條，戒指內側更藏有牽起仙度瑞拉與王子緣分的玻璃鞋圖案低調點出親密之情。同時推出仙度瑞拉系列婚嫁商品成套的灰姑娘城堡玻璃珠寶盒，珠寶盒正面描繪城堡圖樣、側面印製開心飛舞的小鳥，為兩人的愛戀線上童話般的圓滿祝福。即日起至12月27日止新品上市期間，凡購買仙度瑞拉系列婚戒，即贈送專屬玻璃珠寶盒，數量有限送完為止。

ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn鉑金結婚男戒52,400元；18K金38,000元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn鉑金結婚男戒52,400元；18K金38,000元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鑽戒與對戒。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鑽戒與對戒。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鉑金結婚女戒38,400元；18K金28,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鉑金結婚女戒38,400元；18K金28,800元。圖／亞立詩提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒。圖／K.UNO提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒。圖／K.UNO提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith求婚鑽戒，鉑金戒台36,800元；18K金29,600元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith求婚鑽戒，鉑金戒台36,800元；18K金29,600元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
K.UNO仙度瑞拉系列結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO仙度瑞拉系列結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn求婚鑽戒，鉑金戒台39,200元；18K金戒台32,000元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn求婚鑽戒，鉑金戒台39,200元；18K金戒台32,000元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鉑金結婚男戒55,200元；18K金40,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列Keep The Faith鉑金結婚男戒55,200元；18K金40,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn鉑金結婚女戒76,800元；18K金72,000元。圖／亞立詩提供
ALUXE 冰雪奇緣婚嫁系列It's My Turn鉑金結婚女戒76,800元；18K金72,000元。圖／亞立詩提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，以及專屬珠寶盒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，以及專屬珠寶盒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO推出仙度瑞拉系列結婚鑽戒與對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

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