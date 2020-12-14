新發售翠華中學書包造型悠遊卡 每個賣299元

「你是忘記了，還是害怕想起來？」」由全球暢銷電玩改編的「返校」在2019年席捲大銀幕之後，即將推出影集版，為此，悠遊卡也推出「翠華中學書包造型悠遊卡」，每個售價299元，除了公視官網販售外，也可至超商預購，讓影迷們重新沉浸在翠華中學的陰森氛圍。

由悠遊卡公司與公視聯名，共同推出「翠華中學書包造型悠遊卡」，採帆布製作，尺寸僅6X8公分，還有夾層可放置小物，精巧帆布背帶還有金屬口環，可掛載背包上或當手拿包。其中，「翠華」校徽字樣採取特殊夜光印刷，陰暗處發出隱隱綠光，與劇中的陰森氛圍相互呼應。

悠遊卡公司表示，「翠華中學書包造型悠遊卡」每個售價299元，即日起至12月29日止於公視網路商城發售；或是12月16日上午11時起至12月29日23時59分止，在全家便利商店FamiPort開放預購。

「返校」影集全劇8集，於12月5日全球首播，劇中充滿驚悚懸疑與台灣民俗文化色彩，並集結新生代演員韓寧、李玲葦，黃冠智、金鐘視帝姚淳耀、趙正平、蔡瑞雪、夏騰宏等進行演出。

影集描述在被禁錮的60年代，翠華中學有師生因組織讀書會遭捕，隨之女學生方芮欣墜樓身亡，從此鬼魂傳聞不斷，校方舉辦法會、鎮魂驅邪。