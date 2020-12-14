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限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
GODIVA醇緻熱巧克力，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅回歸。記者黃筱晴／攝影
GODIVA醇緻熱巧克力，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅回歸。記者黃筱晴／攝影

冬天絕不能錯過的GODIVA熱巧克力再度回歸，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅登場，今年風味全新研發調製，選用風味更成熟、奶味更濃醇的比利時醇黑巧克力製作而成，每杯售價99元，全台限量50萬杯，狂愛熱巧克力的消費者千萬別錯過！

於7-ELEVEN獨賣的GODIVA醇緻熱巧克力，由GODIVA全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配，以GODIVA頂級比利時巧克力為基底，搭配GODIVA獨家配方全新研發調製而成，加入新鮮熱牛奶後即成一杯GODIVA最引以為傲的醇黑極緻熱巧克力。不只看得見細緻的可可色澤、聞得到可可豆的濃郁香氣，入口也嚐得到可可醇厚的口感，一口體驗多重感官享受，溫暖又療癒。

今年GODIVA醇緻熱巧克力的杯身，更是以黑色為底，將可可籽和流線線條結合成樂譜，同時也有搭配同款設計的織布環保袋。即日起至2021年3月31日止，憑GODIVA杯套折價券，還可至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。

GODIVA醇緻熱巧克力每杯售價99元，全台限量50萬杯，7-ELEVEN獨賣。圖／GODIVA提供
GODIVA醇緻熱巧克力每杯售價99元，全台限量50萬杯，7-ELEVEN獨賣。圖／GODIVA提供
GODIVA醇緻熱巧克力附贈同款設計的織布環保袋，便利又環保。圖／GODIVA提供
GODIVA醇緻熱巧克力附贈同款設計的織布環保袋，便利又環保。圖／GODIVA提供

巧克力 可可 比利時

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