聽新聞
test
0:00 / 0:00
限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN
冬天絕不能錯過的GODIVA熱巧克力再度回歸，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅登場，今年風味全新研發調製，選用風味更成熟、奶味更濃醇的比利時醇黑巧克力製作而成，每杯售價99元，全台限量50萬杯，狂愛熱巧克力的消費者千萬別錯過！
於7-ELEVEN獨賣的GODIVA醇緻熱巧克力，由GODIVA全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配，以GODIVA頂級比利時巧克力為基底，搭配GODIVA獨家配方全新研發調製而成，加入新鮮熱牛奶後即成一杯GODIVA最引以為傲的醇黑極緻熱巧克力。不只看得見細緻的可可色澤、聞得到可可豆的濃郁香氣，入口也嚐得到可可醇厚的口感，一口體驗多重感官享受，溫暖又療癒。
今年GODIVA醇緻熱巧克力的杯身，更是以黑色為底，將可可籽和流線線條結合成樂譜，同時也有搭配同款設計的織布環保袋。即日起至2021年3月31日止，憑GODIVA杯套折價券，還可至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言