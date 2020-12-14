限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

冬天絕不能錯過的GODIVA熱巧克力再度回歸，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅登場，今年風味全新研發調製，選用風味更成熟、奶味更濃醇的比利時醇黑巧克力製作而成，每杯售價99元，全台限量50萬杯，狂愛熱巧克力的消費者千萬別錯過！

於7-ELEVEN獨賣的GODIVA醇緻熱巧克力，由GODIVA全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配，以GODIVA頂級比利時巧克力為基底，搭配GODIVA獨家配方全新研發調製而成，加入新鮮熱牛奶後即成一杯GODIVA最引以為傲的醇黑極緻熱巧克力。不只看得見細緻的可可色澤、聞得到可可豆的濃郁香氣，入口也嚐得到可可醇厚的口感，一口體驗多重感官享受，溫暖又療癒。