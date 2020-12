全透綠的時間寶石！ HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem

秉持「融合的藝術」的品牌理念,瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT)融合精緻製表技術與獨家研發材質,可以說是鐘表界材質融合與色彩研發的魔術師。延續2019年令人驚豔的明綠色表殼之作Big Bang MP-11 Saxem腕表後,2020年更將這通透搶眼的創新素材應用到品牌深受歡迎的酒桶形表殼系列上,推出Spirit of Big Bang Saxem腕表。全透綠的42毫米酒桶表殼搭載自動上鍊鏤空機芯,提供50小時動力儲存,搭配同色系立體橡膠表帶,整只腕表僅運用霧黑色襯托立體透綠表殼,展現大膽創新的設計美學與細膩精彩的製表工藝,全球限量典藏100只。

Spirit of Big Bang Saxem腕表表殼的主要材質Saxem,是由宇舶表於2019年首創,清透碧綠的色調令人驚艷。宇舶位於瑞士表廠的材質實驗室經過多次的研發與精密計算,融合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁,終於創造出全新複合礦物,其碧綠色澤勝過翡翠、耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論,立方晶體結構則讓錶殼從任一角度觀賞均呈現神秘完美的飽滿色彩。Spirit of Big Bang Saxem腕表以Saxem打造表殼,搭配霧黑6顆H型鈦金屬螺絲以及表冠,形成鮮明對比,搭載獨家「One- Click 」單鍵快拆表帶裝置,可輕鬆更換不同顏色表帶,創造多樣造型,神秘內斂卻耀眼,宛如現實版的時間寶石。 HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表,42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯,359萬7,000元,限量100只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表,42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯,359萬7,000元,限量100只。圖/宇舶表提供