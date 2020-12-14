聽新聞
test
0:00 / 0:00

全透綠的時間寶石！ HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供

秉持「融合的藝術」的品牌理念，瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）融合精緻製表技術與獨家研發材質，可以說是鐘表界材質融合與色彩研發的魔術師。延續2019年令人驚豔的明綠色表殼之作Big Bang MP-11 Saxem腕表後，2020年更將這通透搶眼的創新素材應用到品牌深受歡迎的酒桶形表殼系列上，推出Spirit of Big Bang Saxem腕表。全透綠的42毫米酒桶表殼搭載自動上鍊鏤空機芯，提供50小時動力儲存，搭配同色系立體橡膠表帶，整只腕表僅運用霧黑色襯托立體透綠表殼，展現大膽創新的設計美學與細膩精彩的製表工藝，全球限量典藏100只。

Spirit of Big Bang Saxem腕表表殼的主要材質Saxem，是由宇舶表於2019年首創，清透碧綠的色調令人驚艷。宇舶位於瑞士表廠的材質實驗室經過多次的研發與精密計算，融合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，終於創造出全新複合礦物，其碧綠色澤勝過翡翠、耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論，立方晶體結構則讓錶殼從任一角度觀賞均呈現神秘完美的飽滿色彩。Spirit of Big Bang Saxem腕表以Saxem打造表殼，搭配霧黑6顆H型鈦金屬螺絲以及表冠，形成鮮明對比，搭載獨家「One- Click 」單鍵快拆表帶裝置，可輕鬆更換不同顏色表帶，創造多樣造型，神秘內斂卻耀眼，宛如現實版的時間寶石。

HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem腕表，42毫米拋光綠色SAXEM表殼、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，359萬7,000元，限量100只。圖／宇舶表提供

腕表 品牌 瑞士

延伸閱讀

愛彼參與富藝斯拍賣 百億富翁豪捐四只腕表成亮點

RADO × 日本設計團隊YOY Undigital腕表數位類比二合一

林哲熹帥戴Hamilton腕表 飛行滑尺助領航理財新方向

2020年GPHG大賞的腕表是這樣煉成的！江詩丹頓古董表展解密

相關新聞

知名咖啡連鎖品牌士達衛聲明指疫情害重挫 六合店周邊租售布條林立

知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。受疫...

新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment 這棟建於50 年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠...

夢幻迪士尼公主之戀！冰雪奇緣、仙度瑞拉婚戒圓夢

能夠如同迪士尼童話中的公主一樣永遠過著幸福快樂的日子，是許多人的夢想，許多婚戒專家更得到迪士尼的授權合作，推出象徵幸福美...

新發售翠華中學書包造型悠遊卡 每個賣299元

「你是忘記了，還是害怕想起來？」」由全球暢銷電玩改編的「返校」在2019年席捲大銀幕之後，即將推出影集版，為此，悠遊卡也...

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

冬天絕不能錯過的GODIVA熱巧克力再度回歸，將於12月16日起於全台7-ELEVEN門市重磅登場，今年風味全新研發調製...

全透綠的時間寶石！ HUBLOT Spirit of Big Bang Saxem

秉持「融合的藝術」的品牌理念，瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）融合精緻製表技術與獨家研發材質，可以說是鐘表界材質融合與...

DOMO CAFÉ咖啡禮盒 獲2020荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌

台灣之光再加一，由國發基金投資的DoMo旅宿集團旗下新宿DOMO CAFÉ咖啡禮盒勇奪2020荷蘭國際餐飲挑戰賽（202...

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

前身為「金鑛咖啡」的高雄連鎖咖啡店「士達衛」，才剛接手金鑛1年，12月13日晚間就傳出因公司疑積欠薪水而倒閉，門市停止營...

走進南國 每扇窗景都是畫

由聯合報系有行旅推出的「國家公園偉人行館」，將走進南國，入住兩晚曾評選為全球十大國家公園頂級度假飯店。

曾之喬一人的浪漫耶誕 卡地亞暖心陪伴

這一年，全球人們的生活都因為疫情而起了改變。以往每年都會固定和姊姊一起為耶誕「點燈」的曾之喬，今年因為在國外工作的姊姊無...

只有1天！A13食代館「全館用餐通通5折」

位於信義遠百A13、集結多間異國特色料理的「FoodOpera食代館」美食廣場，在12月17日起將推出全場不限櫃位，用餐...

2人送鮭魚、8人送和牛！問鼎推「微型尾牙」還有個人鍋

今年受到疫情衝擊，連帶也影響大小公司舉辦尾牙的型態。宮廷風火鍋「問鼎」自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案，包括2、...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

林口交流道塞車有救了！ 林佳龍促改善工程2024完工

影／台鐵猴硐坍方 林佳龍：全線通車預估還要一個月以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。