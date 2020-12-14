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知名咖啡連鎖品牌士達衛聲明指疫情害重挫 六合店周邊租售布條林立

聯合報 / 記者王昭月徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影

知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立，疫情等大環境因素致營收下滑，可能是「士達衛IT’S DAVID」決定認賠殺出原因。

士達衛咖啡今天在官網發出公告說，去年以深耕南台灣的初心毅然接下連鎖咖啡經營品牌，很遺憾受到 COVID-19疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況。決定自即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整。我們將盡最大的努力盡快完成處分資產，之後將以員工權益為優先解決問題。

業界表示，富士康廣告集團去年底從燦坤手中接過金鑛咖啡經營權，今年2月改名為士達衛，目前全國有11家門市。高雄六合店門市今天大門緊閉，戶外座椅疊在角落，店外未張貼「租約到期」等告示，有消費者想上門買咖啡撲空，轄區派出所也到場拍照。

在六合店旁的飲料店店員說，「士達衛IT’S DAVID」六合店生意不差，從一早7點營業到深夜，也有一群死忠客群，但六合夜市整體在衰退，受疫情影響，陸客等國際旅客進不來，在地消費者也移轉到其他夜市消費，讓六合夜市商圈消費力呈現倒退跡象，不少業者叫苦，以致租、售布條林立。

士達衛咖啡官網聲明說，即日起所有門市營業進行內部財務重整，圖為高雄新田路上門市。記者徐如宜／攝影
士達衛咖啡官網聲明說，即日起所有門市營業進行內部財務重整，圖為高雄新田路上門市。記者徐如宜／攝影
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影
知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。記者王慧瑛／攝影
知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。記者王慧瑛／攝影
高雄六合店門市今天大門緊閉，戶外座椅疊在角落，店外未張貼「租約到期」等告示，有消費者想上門買咖啡撲空，轄區派出所也到場拍照。記者王慧瑛／攝影
高雄六合店門市今天大門緊閉，戶外座椅疊在角落，店外未張貼「租約到期」等告示，有消費者想上門買咖啡撲空，轄區派出所也到場拍照。記者王慧瑛／攝影
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影
受疫情衝擊，六合夜市周邊商圈顯得蕭條，租、售布條林立。記者王慧瑛／攝影
士達衛咖啡今天在官網發出公告說，去年以深耕南台灣的初心毅然接下連鎖咖啡經營品牌，很遺憾受到 COVID-19疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況。決定自即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整。翻攝自官網
士達衛咖啡今天在官網發出公告說，去年以深耕南台灣的初心毅然接下連鎖咖啡經營品牌，很遺憾受到 COVID-19疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況。決定自即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整。翻攝自官網
知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。記者王慧瑛／攝影
知名咖啡連鎖品牌「士達衛IT’S DAVID」高雄六合店等門市傳熄燈，六合店毗鄰六合夜市，是角間黃金店面，相當醒目。記者王慧瑛／攝影

六合夜市 咖啡 疫情

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