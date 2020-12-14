才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉　網：招牌拆了

前身為「金鑛咖啡」的高雄連鎖咖啡店「士達衛」，才剛接手金鑛1年，12月13日晚間就傳出因公司疑積欠薪水而倒閉，門市停止營業。除了透過訊息通知員工「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」之外，也有門市已掛上「租約到期」的停業通知，官方粉絲團則已經顯示「無法遊覽此頁面」。消息一出之後，即引發網友之間的熱烈討論。有網友表示「傻眼 難怪昨天看到招牌拆了」、「完全不知道有這家店」

成立於2000年的「金鑛咖啡」，最初以「蛋糕結合甜點」、「三角窗經濟」的複合式餐飲型態，成功在南台灣打下咖啡版圖，各大商圈均可見其身影。2016年時，燦坤入主金鑛，但是在短短3年多的時間裡就慘賠7億。除了縮減門市之外，燦坤也在2019年底將金鑛轉由富士康廣告集團接手，後改為「IT’S DAVID士達衛咖啡」重新出發，包括高雄、台中、台南均有設點，現共計有11間門市。