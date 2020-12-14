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才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉　網：招牌拆了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
士達衛咖啡官方粉絲頁已經無法遊覽。圖／擷取自IT'S DAVID 士達衛咖啡烘焙
士達衛咖啡官方粉絲頁已經無法遊覽。圖／擷取自IT'S DAVID 士達衛咖啡烘焙

前身為「金鑛咖啡」的高雄連鎖咖啡店「士達衛」，才剛接手金鑛1年，12月13日晚間就傳出因公司疑積欠薪水而倒閉，門市停止營業。除了透過訊息通知員工「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」之外，也有門市已掛上「租約到期」的停業通知，官方粉絲團則已經顯示「無法遊覽此頁面」。消息一出之後，即引發網友之間的熱烈討論。有網友表示「傻眼 難怪昨天看到招牌拆了」、「完全不知道有這家店」

成立於2000年的「金鑛咖啡」，最初以「蛋糕結合甜點」、「三角窗經濟」的複合式餐飲型態，成功在南台灣打下咖啡版圖，各大商圈均可見其身影。2016年時，燦坤入主金鑛，但是在短短3年多的時間裡就慘賠7億。除了縮減門市之外，燦坤也在2019年底將金鑛轉由富士康廣告集團接手，後改為「IT’S DAVID士達衛咖啡」重新出發，包括高雄、台中、台南均有設點，現共計有11間門市。

12月13日晚間，超過14萬名粉絲的臉書粉絲頁「高雄點 Kaohsiung.」即公佈士達衛員工內部的通知訊息，指出員工接獲通知「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」，另外也有網友詢問官方團購事宜，卻得到「不好意思我們公司倒閉了哦」的答覆。網友也於討論區接連回覆親身經驗，表示「剛剛去鳳山問有沒有波士頓派 店員跑去問主管 然後跟我們回覆營業到今天」、「難怪昨天看到招牌拆了」。針對士達衛是否有積欠薪水、無預警停業等情況，根據蘋果新聞網報導，集團主管表示，總公司上午會統一回覆。

士達衛咖啡在台南也設店。圖／擷取自台南東門it’s David士達衛烘培咖啡店粉絲頁
士達衛咖啡在台南也設店。圖／擷取自台南東門it’s David士達衛烘培咖啡店粉絲頁

咖啡 薪水

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