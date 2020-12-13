聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾之喬一人的浪漫耶誕 卡地亞暖心陪伴

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
曾之喬演繹自己一直非常喜歡的Juste un Clou釘子系列珠寶，最欣賞有缺口的鑲鑽項鍊，彷彿有一點小叛逆。圖／卡地亞提供
曾之喬演繹自己一直非常喜歡的Juste un Clou釘子系列珠寶，最欣賞有缺口的鑲鑽項鍊，彷彿有一點小叛逆。圖／卡地亞提供

這一年，全球人們的生活都因為疫情而起了改變。以往每年都會固定和姊姊一起為耶誕「點燈」的曾之喬，今年因為在國外工作的姊姊無法回國、另一半辰亦儒也因為工作無法返台，可能需要自己過了。「取代方案也許可以用燈飾蠟燭、或是生活擺件創造耶誕氣氛，一個人也是有一個人的浪漫！」曾之喬笑說。

籤王型送禮者 大推珠寶盒、花器

因為最期待耶誕節，曾之喬往年早早就會把耶誕樹、燈布置起來，今年從9月起就一直滿檔地在拍戲，家裡還沒過節氣氛，「我現在心裡很著急！」最喜歡交換禮物的她，往年則都是屬於「籤王」型的送禮者，「籤王有兩種，一種就是超討厭，另外一種就是禮物超好的，我就是那種人！但今年感覺很難主辦了。」

擅長送禮、又喜歡過節的曾之喬，對於卡地亞今年首度引進的生活擺件系列相當驚豔，「這真是送禮的大好選擇！因為我非常建議大家要花一點錢也好、時間也好，好好打理生活。我覺得緞帶的系列非常經典耐看，顏色上也有不同的選擇。藍色比較中性一點，女生的話有兩個推薦：珠寶盒很實用了，我收到我會很開心。還有一個是花器，因為我很喜歡植物，耶誕節如果跟不同的蠟燭和植物擺在一起，應該會非常漂亮。」

珠寶送姊妹 腕表留給另一半

那什麼樣的對象適合送珠寶和鐘表？「因為我爸媽是非常簡樸的人，所以基本上送什麼精品給他們，他們可能真的比較用不到。」曾之喬心目中，腕表隆重、不能隨便送，「要的話一定要有故事和意義，或是那個人一定要真的很適合或很喜歡，所以到送表的程度，我真的覺得是要另外一半。」

另外，表也可以戴很久，「有時候送別人禮物有一個好處就是喜歡的東西，就在妳旁邊的人身上，也是滿好的，」她大笑，「如果是可以戴的珠寶像戒指的話，送姊妹很好，尤其是我現在有很多一起長大的朋友，禮物的情意和感謝就會很濃厚，表示妳對我很重要。」

正面回顧2020 「溫暖的一年」

回顧2020年，她也鼓勵大家以正面的態度面對，「不管哪一行，大家的生活型態多少一定都有某程度轉到在家裡工作，這是一個很特別的狀態。跟自己相處的時間變長，所以一定會更了解自己更多。」

當然這一年也失去了非常多的人事物，「這也是非常好的機會去了解，我到底想要做什麼？有什麼不足的地方？我有什麼優勢是有機會幫助這個世界、幫助其他人？對我來講，當然有很多的感傷，但也是非常溫暖的一年。」

卡地亞Juste un Clou白金鑲鑽項鍊，12萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金鑲鑽項鍊，12萬7,000元。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier珠寶盒中型款，61,000元。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier珠寶盒中型款，61,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，玫瑰K金、黃K金、白K金，29,900元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，玫瑰K金、黃K金、白K金，29,900元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金耳環，86,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金耳環，86,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金手鐲，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金手鐲，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier一套2件筆記本，5,750元。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier一套2件筆記本，5,750元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環陶瓷戒指，38,700元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環陶瓷戒指，38,700元起。圖／卡地亞提供
曾之喬配戴卡地亞Trinity系列戒指、耳環、單鑽項鍊、Tank腕表，對於寬版的Trinity戒指在女人味之餘又深具個性感到驚艷。圖／卡地亞提供
曾之喬配戴卡地亞Trinity系列戒指、耳環、單鑽項鍊、Tank腕表，對於寬版的Trinity戒指在女人味之餘又深具個性感到驚艷。圖／卡地亞提供

珠寶 腕表 曾之喬

延伸閱讀

曾之喬、李多熙BURBERRY風衣包緊緊 卻是無與倫比的性感

曾之喬雙馬尾詮釋COACH嬌俏少女 百變聊姐派對3造型

「想見你」團隊新作曝光！柯佳嬿晉升女神驚訝陣仗龐大

仙女的超佛系身材管理！清新女神桂綸鎂靠4招凍住完美體態 ，出道18年沒胖過

相關新聞

曾之喬一人的浪漫耶誕 卡地亞暖心陪伴

這一年，全球人們的生活都因為疫情而起了改變。以往每年都會固定和姊姊一起為耶誕「點燈」的曾之喬，今年因為在國外工作的姊姊無...

2人送鮭魚、8人送和牛！問鼎推「微型尾牙」還有個人鍋

今年受到疫情衝擊，連帶也影響大小公司舉辦尾牙的型態。宮廷風火鍋「問鼎」自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案，包括2、...

大摩180週年限量酒 51年酒款一瓶220萬

「今年，你喝到了幾年的大摩？」在全球富裕品味人士之間，流傳著這麼一句問候。蘇格蘭高地區的「老酒銀行」大摩酒廠，在2019...

林志玲、凱特都愛的洋裝品牌 Self-Portrait明年登台

再過不到一個月就要揮別2020，迎接2021，不少人應該也已經開始添購早春最新服飾，而在此時也即將有新登陸台灣的時尚品牌...

1分鐘上桌！大師兄推出「銷魂滷肉」　吃得到辣油尾韻

過去曾經推出銷魂拌麵、銷魂水餃的「大師兄」，本次以台灣豬肉、銷魂辣油為元素，全新推出「大師兄秘制銷魂滷肉」，只要透過隔水...

第六屆「臺灣工藝之家」授證 25位頂尖工藝師榮獲認證

第六屆「臺灣工藝之家」授證典禮上午在台北當代工藝設計分館舉辦，25位頂尖工藝師榮獲認證，由行政院長蘇貞昌親自授予「臺灣工...

輕井澤再現江湖 前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐任副社長

自從老輕井澤酒廠在2000年關廠之後，「輕井澤威士忌」就以「量少質精」在江湖上打響名號；更由於蒸餾廠已經關閉，所以真的是...

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

源於1735 年，BLANCPAIN 寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。

許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Ham...

李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國...

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無...

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

熱門新聞

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

今晚開始降溫！周二直逼12℃

影／1天工作12小時 猴硐斷10天搶修人員日夜冒雨踩泥吐心聲

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

猴硐傳好消息！搶修10天 東正線今下午列車回送試行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。