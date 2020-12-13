曾之喬一人的浪漫耶誕 卡地亞暖心陪伴

這一年，全球人們的生活都因為疫情而起了改變。以往每年都會固定和姊姊一起為耶誕「點燈」的曾之喬，今年因為在國外工作的姊姊無法回國、另一半辰亦儒也因為工作無法返台，可能需要自己過了。「取代方案也許可以用燈飾蠟燭、或是生活擺件創造耶誕氣氛，一個人也是有一個人的浪漫！」曾之喬笑說。

籤王型送禮者 大推珠寶盒、花器

因為最期待耶誕節，曾之喬往年早早就會把耶誕樹、燈布置起來，今年從9月起就一直滿檔地在拍戲，家裡還沒過節氣氛，「我現在心裡很著急！」最喜歡交換禮物的她，往年則都是屬於「籤王」型的送禮者，「籤王有兩種，一種就是超討厭，另外一種就是禮物超好的，我就是那種人！但今年感覺很難主辦了。」

擅長送禮、又喜歡過節的曾之喬，對於卡地亞今年首度引進的生活擺件系列相當驚豔，「這真是送禮的大好選擇！因為我非常建議大家要花一點錢也好、時間也好，好好打理生活。我覺得緞帶的系列非常經典耐看，顏色上也有不同的選擇。藍色比較中性一點，女生的話有兩個推薦：珠寶盒很實用了，我收到我會很開心。還有一個是花器，因為我很喜歡植物，耶誕節如果跟不同的蠟燭和植物擺在一起，應該會非常漂亮。」

珠寶送姊妹 腕表留給另一半

那什麼樣的對象適合送珠寶和鐘表？「因為我爸媽是非常簡樸的人，所以基本上送什麼精品給他們，他們可能真的比較用不到。」曾之喬心目中，腕表隆重、不能隨便送，「要的話一定要有故事和意義，或是那個人一定要真的很適合或很喜歡，所以到送表的程度，我真的覺得是要另外一半。」

另外，表也可以戴很久，「有時候送別人禮物有一個好處就是喜歡的東西，就在妳旁邊的人身上，也是滿好的，」她大笑，「如果是可以戴的珠寶像戒指的話，送姊妹很好，尤其是我現在有很多一起長大的朋友，禮物的情意和感謝就會很濃厚，表示妳對我很重要。」

正面回顧2020 「溫暖的一年」

回顧2020年，她也鼓勵大家以正面的態度面對，「不管哪一行，大家的生活型態多少一定都有某程度轉到在家裡工作，這是一個很特別的狀態。跟自己相處的時間變長，所以一定會更了解自己更多。」

當然這一年也失去了非常多的人事物，「這也是非常好的機會去了解，我到底想要做什麼？有什麼不足的地方？我有什麼優勢是有機會幫助這個世界、幫助其他人？對我來講，當然有很多的感傷，但也是非常溫暖的一年。」