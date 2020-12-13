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只有1天！A13食代館「全館用餐通通5折」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
FoodOpera食代館是全台唯一用南洋峇峇娘惹風格地磚、莫蘭迪色系牆面所打造的美食廣場。圖／FoodOpera食代館提供
FoodOpera食代館是全台唯一用南洋峇峇娘惹風格地磚、莫蘭迪色系牆面所打造的美食廣場。圖／FoodOpera食代館提供

位於信義遠百A13、集結多間異國特色料理的「FoodOpera食代館」美食廣場，在12月17日起將推出全場不限櫃位，用餐均享5折起的優惠活動；另外在12月20日起，連續5天可享異國點心10元的限量優惠；消費滿額，還可享法國adopt’香水的加購優惠。

「FoodOpera食代館」是由新加坡麵包物語集團所打造，是台灣第一間採用南洋峇峇娘惹風格地磚、莫蘭迪色系牆面所打造而成的美食廣場，呈現新加坡Katong區特有建築物與用餐氛圍，共計有約250坪，並設有310席用餐座位。共計有學記港式茶餐廳、三巡海南雞飯、土司工坊、蝦跳跳、韓本家等異國料理餐廳進駐其中，每間均設有透明隔間廚房，讓消費者可以欣賞美食料理的過程。

針對年末時節，FoodOpera食代館共計推出3波優惠活動。12月17日，全場不限餐飲櫃位，結帳總金額享全場5折，12月18日享7折、12月19日享9折。在12月20日至12月25日，各式異國點心，可享10元優惠價，每日11時開賣，限量30份。另外在明年1月起，只要消費滿額，即可享多款法國adopt’香水的加購優惠。

「土司工坊」販售有南洋咖啡、咖椰土司、星洲叻沙等料理。圖／FoodOpera食代館提供
「土司工坊」販售有南洋咖啡、咖椰土司、星洲叻沙等料理。圖／FoodOpera食代館提供
「蝦跳跳 星洲蝦麵」提供由大量蝦殼熬煮的「蝦麵」料理，乃是檳城代表性庶民美食。圖／FoodOpera食代館提供
「蝦跳跳 星洲蝦麵」提供由大量蝦殼熬煮的「蝦麵」料理，乃是檳城代表性庶民美食。圖／FoodOpera食代館提供

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