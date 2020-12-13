吐司口感新變化！「日香」用義式手法推出「黃金吐司」

今年8月所成立的「niko bakery 日香高級吐司專門店」，將於12月15日起，以潘多洛黃金麵包為雛型，全新推出期間限定的「黃金吐司」，帶來蓬鬆又濃郁的食用滋味。另外也特別針對黃金吐司打造極簡風格的「niko小白盒」，增添包裝創意感。

「日香」乃是由富錦樹集團創辦人吳羽傑與烘焙職人武子靖所創立，主打具有保溼、綿密感的「美肌生吐司」。此次新推出的「黃金吐司」，是以義大利的傳統聖誕麵包「潘多洛黃金麵包」為雛形打造而成，在麵團中使用大量的蛋黃、酸麵種，並搭配天然發酵奶油，以隔夜發酵法製作。其發酵時間與食材因素，因此黃金吐司具有蓬鬆且圓潤的口感，並揉合發酵酸氣帶來的清爽香氣，每條售價250元，限時於12月15日至2月28日販售。

為慶祝新品上市，日香也針對黃金吐司推出「niko小白盒」包裝，使用純白外盒搭配商標作為主視覺，增添設計感。除了黃金吐司之外，日香店內也提供有奶香的「genki」、專為奶製品過敏者所研發、無奶配方的「niko」，以及使用張錫斌黑糖×義豐冬瓜茶的限量黑糖冬瓜口味，讓消費者依喜好選擇。