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瀏覽時數暴增6倍 Netflix台灣人最愛看浪漫、奇幻劇集

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Netflix 2020台灣年度類型人氣王。圖／Netflix提供
Netflix 2020台灣年度類型人氣王。圖／Netflix提供

上半年因為居家避疫的關係，加上許多強檔台劇、韓劇、吉卜力動畫獨家在平台上強勢上架，使得Netflix今年在台灣的討論度大增！觀察Netflix 2020年度回顧榜單，更可發現台灣觀眾喜好的題材多元開放，另類而有新意的劇情更是特別受到關注。

Netflix 2020人氣類型節目以「浪漫」、「奇幻」、「韓劇」、「動漫」類型節目深受台灣觀眾歡迎，其中「浪漫」與「奇幻」節目的瀏覽時數暴增6倍、「韓劇」也高達近5倍、「動漫」的瀏覽人氣亦翻倍成長。而在本土內容方面，《誰是被害者》 與《女鬼橋》與日本《寶可夢》、英國《性愛自修室》、波蘭《禁錮之慾》等國際夯劇並列「最受海外觀眾歡迎的在地作品」。而首次公布的「年度佔榜最長節目」則由韓劇《機智醫生生活》奪冠。

統計今年1～11月的瀏覽時數，以社會議題貫穿、深刻描繪親情愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫」類冠軍，而《The King：永遠的君主》以挑戰理科腦的細膩劇情登上奇幻類型榜首。同時由雷神克里斯・漢斯沃主演的動作鉅作《驚天營救》、超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》、引爆迷因瘋傳的《艾蜜莉在巴黎》、片名搜尋總是錯別字的《后翼棄兵》、帶動全球K-zombie熱潮的《屍戰朝鮮》以及被譽為全球渣男女辨識圖鑑的《慾罷不能》都各憑其令人腦洞大開的精彩內容登上類型之冠。

呼應2020年台灣影視能量大爆發，Netflix也發揮其全球平台優勢，將台灣本土影集與電影帶往世界各地。其中《誰是被害者》與《女鬼橋》躍升為今年最受海外歡迎的台灣本土作品，以獨特的「台式驚恐風格」（Tai-Horror）一舉打開國際知名度。

而2020年掀起全球動漫電影與影集風潮的大事件，莫過於年度動漫人氣之冠《鬼滅之刃》以及吉卜力破天荒將21部膾炙人口的經典動畫電影以超過20種語言於Netflix全球獨家放送，讓全球大人小孩都陷入瘋狂著迷。

原本以歐美劇集知名的Netflix，近年開始採取直接與各國製作團隊合作的模式製播上架，也讓韓劇今年在平台上不管是數量與題材豐富度都有猛爆式成長，包括19禁原創《人性課外課》與金秀賢回歸之作《雖然是精神病但沒關係》，結合驚悚犯罪、浪漫愛情等手法，促動台灣觀眾對於社會議題的討論與關注。而上榜的宮廷活屍主題《屍戰朝鮮》、科幻穿越手法高超的《The King：永遠的君主》、熱血勵志的創業題材《梨泰院 Class》《Start-Up：我的新創時代》《青春紀錄》、親情導向的奇幻故事《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》與《雙甲路邊攤》、恐怖節目《韓國都市怪談》皆顯示台灣觀眾多元開放、偏好嶄新另類題材的觀影品味。

《雖然是精神病但沒關係》拿下 「浪漫」類與台灣人氣最高韓劇冠軍。圖／Netflix提供
《雖然是精神病但沒關係》拿下 「浪漫」類與台灣人氣最高韓劇冠軍。圖／Netflix提供
《誰是被害者》劇中飾演鑑識官的張孝全發現命案的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒，讓他陷入親情與正義之間的天人交戰。圖／Netflix提供
《誰是被害者》劇中飾演鑑識官的張孝全發現命案的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒，讓他陷入親情與正義之間的天人交戰。圖／Netflix提供
年度動漫人氣之冠為超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》。圖／Netflix提供
年度動漫人氣之冠為超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》。圖／Netflix提供
Netflix 2020最受海外歡迎之台灣節目。圖／Netflix提供
Netflix 2020最受海外歡迎之台灣節目。圖／Netflix提供

動畫 電影 Netflix 台灣

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