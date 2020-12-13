威迷手刀預備！ OMAR威士忌豐收系列NO.2亮相

由南投酒廠所生產的OMAR單一麥芽威士忌限定酒藏，是因應佳節、特殊紀念所誕生的限量酒品，也是受到國內威迷高度矚目的酒款。其中的「豐收系列NO.1」，去年首次推出，獲得市場好評；本月OMAR威士忌豐收系列NO.2終於亮相，備受矚目。

OMAR單一麥芽威士忌「豐收系列NO.1」選用「柳丁桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」和「波本桶」進行勾兌，讓熱帶水果香氣點綴酒香。該酒款透過層次多變的獨特果香，比喻台灣萬物豐收的美意；特意以「豐收」為名，相當適合作為送禮、聚餐之用，也充分表現出清新、脫俗、自然、豐富的意象。

至於OMAR單一麥芽威士忌「豐收系列NO.2」，酒色呈現明亮琥珀色，在香氣方面，上層帶有清涼薄荷，接著是泥煤帶來海洋的鹹味，配著燻雞、肉乾及皮革的香氣提示，接著是香草蜂蜜奶油的甜感。入口甜潤而些許的收斂，帶著肉味、一點單寧的澀，最後是果香的氣味。尾韻則由柑橘及木質系香氣主導，餘韻悠長。

OMAR單一麥芽威士忌「豐收系列NO.1」今年奪下2020年IWSC銅牌與2020年ISC金牌獎肯定，至於「豐收系列NO.2」是不是也能在2021年國際大賽中大放異彩？讓我們拭目以待。

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