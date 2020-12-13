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2人送鮭魚、8人送和牛！問鼎推「微型尾牙」還有個人鍋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
問鼎自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案。圖／問鼎提供
問鼎自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案。圖／問鼎提供

今年受到疫情衝擊，連帶也影響大小公司舉辦尾牙的型態。宮廷風火鍋「問鼎」自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案，包括2、4、8人用餐，均可享海鮮、和牛等不同的加碼優惠。另外原本採外送限定的「小問鼎個人鍋」，也將於西門店限時供應，加價還可享哈根達斯吃到飽、美甲彩繪等額外服務。

同屬馬辣集團的「問鼎」，店內採宮廷風設計風格，提供多種肉品、海鮮與火鍋食材，除了單點之外，亦提供多種套餐組合方案。除此之外，店內也提供變裝套裝、OPI指甲彩繪等額外服務，目前共有忠孝、西門等2間門市。12月14日至1月10日期間，問鼎推出微型尾牙方案，凡提前1天以上訂位，且每人消費滿800元以上，2人以上同行，即贈「挪威鮮鮭魚」1份（價值360元）；4人以上同行，贈送「花蟹拼盤」1份（價值1,111元）；8人以上同行，即贈世界3大和牛拼盤1份（價值1,580元）。

另外問鼎於Ubereats規劃有虛擬品牌「小問鼎」，專門提供外送限定的個人鍋物。此次也將針對西門店，推出小問鼎個人鍋，共有宮廷麻辣鍋、宮廷養生鍋、宮廷花雕雞鍋、胡椒豬肚雞腿鍋等4種口味選擇，搭配肉片、火鍋丸餃、季節食蔬，以及副餐與飲品，均一價288元。另加價168元，即可享16種口味的哈根達斯無限吃到飽，並可使用現場的Tokuyo按摩椅，以及OPI指甲油的美甲彩繪。

問鼎西門店針對平日中午推出「小問鼎」套餐，每份288元。圖／問鼎提供
問鼎西門店針對平日中午推出「小問鼎」套餐，每份288元。圖／問鼎提供
4人以上同行並消費滿額，贈送「花蟹拼盤」1份。圖／問鼎提供
4人以上同行並消費滿額，贈送「花蟹拼盤」1份。圖／問鼎提供

火鍋 尾牙 海鮮

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