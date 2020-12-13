法國白蘭地聖‧雷米 發表Oloroso雪莉桶過桶白蘭地

法國白蘭地也玩起雪莉桶！法國白蘭地品牌聖‧雷米（St-Rémy）發表「過桶系列（Cask Finish Collection）」的第5個酒款——以Oloroso雪莉桶過桶的白蘭地。

聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s使用10個來自西班牙赫雷斯（Jerez）區、曾經陳年過Oloroso雪莉酒的橡木桶，為法國白蘭地過桶。雪莉桶也為法國白蘭地增添了紅色水果、櫻桃、無花果、新鮮奶油、薑與甘草的氣味。

聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s指出：「白蘭地與Oloroso雪莉桶之間的交互作用，就像是跳探戈（Tango）舞一般，為白蘭地增添了豐富的紅色水果香氣以及糖漬水果的甜美。」

這款全新限量酒款呈現琥珀般的深金色，充滿深色水果的芳香，並帶著一點點餅乾的氣味；酒體圓潤，尾韻帶有巧克力與無花果的氣息。

聖‧雷米的「過桶系列」，於2018年首度發行，採用法國雪多利（Chardonnay）酒桶為白蘭地過桶。2019年發表的第二的酒款，採用卡本內・蘇維儂（Cabernet-Sauvignon）紅酒桶來過桶。這是因為聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s過去在葡萄酒業工作，對葡萄酒桶的掌握非常熟悉，因此把她在葡萄酒方面的專業，也帶到法國白蘭地產業來。

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