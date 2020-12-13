快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國白蘭地聖‧雷米 發表Oloroso雪莉桶過桶白蘭地

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
聖‧雷米Oloroso雪莉桶過桶白蘭地，洋溢無花果、葡萄等水果芳香。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米Oloroso雪莉桶過桶白蘭地，洋溢無花果、葡萄等水果芳香。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國白蘭地也玩起雪莉桶！法國白蘭地品牌聖‧雷米（St-Rémy）發表「過桶系列（Cask Finish Collection）」的第5個酒款——以Oloroso雪莉桶過桶的白蘭地。

聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s使用10個來自西班牙赫雷斯（Jerez）區、曾經陳年過Oloroso雪莉酒的橡木桶，為法國白蘭地過桶。雪莉桶也為法國白蘭地增添了紅色水果、櫻桃、無花果、新鮮奶油、薑與甘草的氣味。

聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s指出：「白蘭地與Oloroso雪莉桶之間的交互作用，就像是跳探戈（Tango）舞一般，為白蘭地增添了豐富的紅色水果香氣以及糖漬水果的甜美。」

這款全新限量酒款呈現琥珀般的深金色，充滿深色水果的芳香，並帶著一點點餅乾的氣味；酒體圓潤，尾韻帶有巧克力與無花果的氣息。

聖‧雷米的「過桶系列」，於2018年首度發行，採用法國雪多利（Chardonnay）酒桶為白蘭地過桶。2019年發表的第二的酒款，採用卡本內・蘇維儂（Cabernet-Sauvignon）紅酒桶來過桶。這是因為聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s過去在葡萄酒業工作，對葡萄酒桶的掌握非常熟悉，因此把她在葡萄酒方面的專業，也帶到法國白蘭地產業來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖‧雷米酒廠創建於1886年。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米酒廠創建於1886年。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米Oloroso雪莉桶過桶白蘭地是該品牌「過桶系列」的第五個酒款。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米Oloroso雪莉桶過桶白蘭地是該品牌「過桶系列」的第五個酒款。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖‧雷米首席調酒師Cécile Roudaut’s。圖／摘自聖‧雷米官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 葡萄酒 紅酒

延伸閱讀

大摩180週年限量酒 51年酒款一瓶220萬

法國新增1萬3947人染疫 累計確診236萬5319例

違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

違反Cookie規定 法國開罰谷歌和亞馬遜

相關新聞

大摩180週年限量酒 51年酒款一瓶220萬

「今年，你喝到了幾年的大摩？」在全球富裕品味人士之間，流傳著這麼一句問候。蘇格蘭高地區的「老酒銀行」大摩酒廠，在2019...

林志玲、凱特都愛的洋裝品牌 Self-Portrait明年登台

再過不到一個月就要揮別2020，迎接2021，不少人應該也已經開始添購早春最新服飾，而在此時也即將有新登陸台灣的時尚品牌...

1分鐘上桌！大師兄推出「銷魂滷肉」　吃得到辣油尾韻

過去曾經推出銷魂拌麵、銷魂水餃的「大師兄」，本次以台灣豬肉、銷魂辣油為元素，全新推出「大師兄秘制銷魂滷肉」，只要透過隔水...

第六屆「臺灣工藝之家」授證 25位頂尖工藝師榮獲認證

第六屆「臺灣工藝之家」授證典禮上午在台北當代工藝設計分館舉辦，25位頂尖工藝師榮獲認證，由行政院長蘇貞昌親自授予「臺灣工...

輕井澤再現江湖 前噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐任副社長

自從老輕井澤酒廠在2000年關廠之後，「輕井澤威士忌」就以「量少質精」在江湖上打響名號；更由於蒸餾廠已經關閉，所以真的是...

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

源於1735 年，BLANCPAIN 寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。

許路兒俏皮穿搭像頑童歷險記 侯佩岑拿LOEWE綻放法式優雅

日前侯佩岑在社群放上優雅都會穿搭照，拎著LOEWE Hammock包款，又帶著寫意的度假心情；楊丞琳也以連身褲搭襯Ham...

李多熙拿超大尺寸MULBERRY真帥氣 經典回歸霓虹新炫色

以「請輸入檢索詞www」引起關注的韓國女星李多熙，有著176公分的高䠷身材，擅長駕馭各種考驗身型的服裝，近日12月的韓國...

高年級網紅「萬秀洗衣店」跟上永續時尚 打造「被遺忘衣物循環平台」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格而爆紅，有鑑於洗衣店堆積了越來越多無...

趙薇、網紅首富穿FENDI走很前面 率先演繹2021 Pantone「極致灰」與「亮麗黃」

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the ye...

Full House！耗時兩年 BallWatch雙色圈GMT全員到齊

顏色總帶給人更多想像，具有兩地時間顯示的GMT功能，一向是波爾表（Ball Watch）Aero GMT II的特色之一...

MYKITA與King Gnu常田大希聯名 打造限量太陽眼鏡

時常與不同品牌跨界的MYKITA將觸角延伸到日本流行音樂界，找來話題新生代樂團King Gnu的吉他手常田大希（Tune...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

影／1天工作12小時 猴硐斷10天搶修人員日夜冒雨踩泥吐心聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。