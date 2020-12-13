驚悚懸疑復古氣氛 Roger Vivier節日電影造型超美

耶誕節通常令人聯想起溫馨、團聚的情景，但時尚品牌Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni可能不是這麼想的？近日Roger Vivier發表節日電影《Neverending Christmas》（無盡耶誕），營造出一種帶點懸疑驚悚的復古氛圍，讓人好奇心大爆發，忍不住跟著3分多鐘的影片一起搞清楚到底發生了什麼事？

《Neverending Christmas》由Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni操刀打造，法國女星Virginie Ledoyen主演，劇情描述一名在平安夜孤獨進餐的女子不斷收到突然出現的驚喜禮盒，裏頭分別裝著紅色天鵝絨Vivier Marlene涼鞋、Viv’ Cabas Flower Strass ZigZag晚宴包、粉紅色Belle Vivier Cuissarde鞋，還有各種指令卡片。劇情的最後揭露這些不過是一場夢，但隨著從地板上滾過的耶誕節飾物的出現，最後讓她發現美夢成真了！