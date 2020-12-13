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大摩180週年限量酒 51年酒款一瓶220萬

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大摩51年，全球限量51瓶，建議售價約合台幣220萬元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩51年，全球限量51瓶，建議售價約合台幣220萬元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「今年，你喝到了幾年的大摩？」在全球富裕品味人士之間，流傳著這麼一句問候。蘇格蘭高地區的「老酒銀行」大摩酒廠，在2019年末歡度180歲生日；這場世紀慶生持續到2020年，在「DALMORE：鎏光奢藏」大摩180週年發表會中，台灣總代理尚格酒業首度揭示同樣為180週年而生的「大摩51年」，全球限量51瓶，建議售價55,000英鎊，約合台幣220萬元。

「大摩51年」由首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）傾注超越半世紀的心血，以精美水晶瓶與水晶瓶塞封存，鑲上經典純銀的12支鹿角的鹿首徽章向拯救國王的麥肯錫勇士致敬，細膩收藏在以菱格紋皮革內襯的黑梧桐木盒中。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

理查・派特森表示：「大摩51年是一款非常高貴的單一麥芽威士忌，我很高興能密切參與這50年的成熟過程，仔細考慮每次的蒸餾方式，並推敲新酒注入木桶後的各種變化。」

首席釀酒師理查・派特森與「大摩51年」一同走過半個世紀，這款高年份珍釀先在美國波本桶中熟成，接著分別注入到1938年Colheita波特酒桶、初次波本桶、以及大摩獨家西班牙Gonzalez Byass酒莊瑪度沙（Matusalem）雪莉桶，最後再彼此勾兌裝瓶，香氣如黑莫雷洛櫻桃口味的拿破崙蛋糕，迷人的傳統英式果醬、摩德納香醋與Oloroso雪莉酒的高貴香脂氣味，被譽為「液態黃金」一般的寶藏。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

大摩首席釀酒師理查・派特森與大摩51年。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩首席釀酒師理查・派特森與大摩51年。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩51年，酒精濃度40%，容量700毫升。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩51年，酒精濃度40%，容量700毫升。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業盛大舉辦「DALMORE：鎏光奢藏」大摩180週年發表會。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業盛大舉辦「DALMORE：鎏光奢藏」大摩180週年發表會。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

西班牙 蘇格蘭

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