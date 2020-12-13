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林志玲、凱特都愛的洋裝品牌 Self-Portrait明年登台
再過不到一個月就要揮別2020，迎接2021，不少人應該也已經開始添購早春最新服飾，而在此時也即將有新登陸台灣的時尚品牌要開幕囉！讓緊跟國際流行腳步的消費者可以有更多選擇。
馬來西亞設計師Han Chong創立的英國品牌Self-Portrait，由惇聚國際代理，即將2021年1月28日在復興微風開設台灣旗艦店。他的設計優雅柔美，擅長以雕花鏤空、蕾絲、荷葉邊、刺繡等女性化元素刻劃女人味，也擄獲不少名人心，像是英國劍橋公爵夫人凱特密道頓、前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬、女星泰勒絲、超模吉吉哈蒂德和台灣女星林志玲、孫芸芸、韓國女團Blackpink等人都曾穿上Self-Portrait公開現身。
2013年在倫敦創立的Self-Portrait，短短七年在全球350家頂級零售商均有販售，旗艦店遍及倫敦、曼谷、北京、成都、深圳等地。這次登台的首間店鋪則承繼了Self-Portrait以往的裝潢風格，以圓弧和曲線打造出簡潔的空間感，搭配從歐洲進口的奧羅拉粉色大理石磚與白色大理石拼接，擺放客製化的大圓鏡，整體呈現一種協調的結構美學。
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